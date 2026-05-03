TBMM’de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM’de bu hafta Genel Kurul’da ve komisyonlarda yoğun mesai yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nda, site aidatlarına ilişkin düzenlemeyi de içeren ve geçen hafta 16 maddesi kabul edilen toplam 32 maddelik Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Türkiye’de apartman ve site aidatları ile ilgili yeni dönem başlıyor. Apartman veya site yöneticilerin keyfi olarak tek başına aidat belirlemesinin önüne geçmek için karar yetkisi kat maliklerinde olacak.

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetimi hizmeti almakla, çevre danışmanlık firmaları ise çevre yönetimi hizmeti verdikleri kurum, kuruluş ve işletmelerin çevre mevzuatına aykırı fiillerini Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Toplu Konut Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yeni yerleşim alanı olarak belirlenen sosyal konut alanı içerisinde bulunan yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan uygulamaya dahil edilecekler ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilgisine göre devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilecek.

ÖZELLEŞTİRME KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Teklifle Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Mahalli idareler, bağlı kuruluşları, mahalli idare birlikleri ve bunlar tarafından kurulan şirketler ile bunların doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip şirketlerin yeni şirket kurması, kooperatif kurması, yarısından fazla hissesine sahip kooperatiflerin yeni şirket veya kooperatif kurması, mevcut veya kurulacak şirketlere veya kooperatiflere sermaye katılımında bulunulması, bedelsiz devir yoluyla gerçekleşenler de dahil her türlü hisse edinimi, şirket veya kooperatife ortak olunması Cumhurbaşkanının iznine tabi olacak.

Zemin ve temel etüt hizmet sözleşmeleri, zemin ve temel etüt kuruluşları ile proje müellifleri veya yapı sahipleri arasında imzalanacak. Bu sözleşmenin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek.

DEPREMZEDELERE VERİLEN HİBE VE KREDİLER HACZEDİLEMEYECEK

Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanunu'nda yapılan değişiklikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilememesi, bu desteklere ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz uygulanmaması amaçlanıyor. Teklifle, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapıların yeniden inşa sürecinin hızlandırılması, yapılaşma ve yerleşme faaliyetlerinin önünün açılması ile kamu düzeni ve günlük yaşamın olağan akışının sağlanması hedefleniyor.

KOMİSYONLAR

TBMM’de, 5 Mayıs Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Merkez Bankası Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 42’nci maddesindeki, “Başkan, banka faaliyetlerine ilişkin olarak, yılda iki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirir” hükmü gereğince sunum yapacak.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki silahlı okul saldırılarının sebeplerini araştırmak üzere kurulan “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki Okullarda Meydana Gelen Olaylar ve ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu” 6 Mayıs Çarşamba günü toplanacak. Geçen hafta toplanarak Başkanlık Divanı'nı belirleyen ve AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ı Başkan seçen komisyonun bu haftaki toplantısında çalışma takvimi görüşülecek, görevlendirilecek uzmanlar ile komisyona davet edilecek kişi ve kurumlar belirlenecek.

TBMM’YE YENİ KANUN TEKLİFİ SUNULACAK

Öte yandan, AKP'nin bu hafta, İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki kurumlara vergi düzenlemeleri ve “varlık barışı” olarak tanımlanan, yurt dışından altın, para ve menkul kıymetlerin düşük oranlı vergilerle Türkiye’ye getirilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor. Teklifle ayrıca, küresel şirketlere vergi avantajları getirilmesi, imalatçı ve ihracatçılar için kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesi öngörülüyor.

Siyasi partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak.