TBMM’de bu hafta: Üç kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni görüşecek.

Haftalık çalışmasına 14 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni ele alacak.

Bu teklife göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilecek.

Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Ankara Üniversitesinden akademisyenleri dinleyecek.

KOMİSYONLAR KANUN TEKLİFLERİ İÇİN ÇALIŞACAK

İhtisas komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

Milli Savunma Komisyonu, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni görüşecek. Bu teklife göre, Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak.

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu ise ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Bu teklife göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. İşverene, ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilecek.

EÜAŞ, TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek; elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat ile enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

TMSF, Türk Ceza Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı nedeniyle şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyum atanmasına karar verildiği takdirde 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek.

Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca "Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi"ni de görüşecek.

NETFLİX, DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONUNA SUNUM YAPACAK

Dışişleri Komisyonu da toplanarak, uluslararası anlaşmalara yönelik 12 kanun teklifini ele alacak.

Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonunda, Türk Tabipleri Birliği, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, Özel Hastaneler Platformu ile İstanbul Tabip Odası yetkilileri sunum yapacak.

Ayrıca Dijital Mecralar Komisyonu, Netflix yetkililerini dinleyecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

YENİ YOL'DAN İLK GRUP TOPLANTISI

Yeni Yol ilk grup toplantısını 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirecek. Toplantıda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın eşit sürelerde konuşma yapması bekleniyor. Bundan sonraki grup toplantılarında ise kimin konuşma yapacağı daha sonra belirlenecek.