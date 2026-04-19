‘TBMM’de istismar’ dosyası: Bilirkişi raporu dosyada

BirGün’ün gündeme getirdiği, “TBMM’de stajyerlere cinsel istismar” skandalına yönelik soruşturma derinleşti.

Toplam beş sanıklı davada Ankara 57’nci Asliye Mahkemesi, “Maddi olguların tespit edilmesi için bilirkişi raporu hazırlanmasını” talep etti. Mahkemenin talebi doğrultusunda, stajyerlerin de görev yaptığı TBMM’deki mutfak alanının kamera kayıtlarına mercek tutuldu.

Bilirkişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Aralık 2025 tarihli iddianamesinde isnat edilen, “Çocuğa Karşı Cinsel Taciz” ve “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı” suçları çerçevesinde incelemeler yaptı. İncelemenin ardından altı sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı.

“YAKIN ETKİLEŞİM”

BirGün’ün ulaştığı raporda, 24 Eylül 2025 tarihli güvenlik kamerası kaydına ait görüntülerin değerlendirildiği belirtildi. Raporda, olayın kapı bir mutfak alanında gerçekleştiği, ortamda birden fazla personel bulunduğu ifade edildi. Sanıklardan D’nin mağdur ile yana yana ve karşılıklı etkileşim halinde olduklarını kayda geçiren raporda, “Sanığın mağdura hitaben konuştuğu, bir hususu açıkladığı veya yönlendirmede bulunduğu izlenimi edinilmiştir. Bu aşamada tarafların birbirlerine yakın mesafede bulundukları, mağdurunda sanığa dönük pozisyonda olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Bilirkişi raporuna göre, görüntülerin devamında sanık D’nin vücut yönelimini mağdura doğru çevirdiği görüldü. D’nin, sağ kolunu stajyer öğrencinin sol yan-bel hattına doğru uzattığı da bilirkişi raporu ile kayda geçirildi. Bilirkişi görüntüleri, “Sanığın sağ elinin mağdurun belinin sol kısmına temas ettiği yahut en azından fiziksel temas oluşturacak derecede yakınlaştığı yönünde kuvvetli görsel kanaat oluşmuştur. Temasın, konuşma ve yakın mesafeli etkileşim sırasında gerçekleştiği anlaşılmaktadır” ifadeleriyle yorumladı.

Raporun, “Değerlendirme” bölümünde ise şunlar kaydedildi:

“Mevcut görüntüler teknik olarak değerlendirildiğinde, olayın salt sözlü iletişimden ibaret olmadığı, fiziksel yakınlaşma ve temas unsuru içerdiği yönünde güçlü görsel emare bulunduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, görüntülerin tek sabit kamera açısından elde edilmiş olması, ses içermemesi ve çözünürlük düzeyinin sınırlı olması nedeniyle aşağıdaki hususlarda kesin teknik sonuca ulaşmak mümkün değildir.”