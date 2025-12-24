TBMM’de istismar iddianamesi: “Yöneticiler olayın üzerini örttü”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, TBMM’de stajyer öğrencilere taciz iddiasıyla yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Başsavcılık, beş sanık hakkında, “Çocuğa karşı cinsel taciz" ve "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğu cinsel istismarı" suçlarından dava açtı. İddianamede dört öğrenci mağdur sıfatıyla yer aldı. Sanıklar hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede mağdur olarak yer alan öğrencilerin anlattıkları, Meclis’teki istismarın boyutunu ortaya koydu. Mağdur öğrencilerden D, “Ustam” olarak hitap ettiği H.İ. isimli aşçının stajının sonlarına doğru kendisine ilgili davrandığını belirtti. H.İ’nin, stajın ardından kendisine iş bulma konusunda yardımcı olacağını belirttiğini anlatan D, “H.İ. bana, ‘Evli olmasaydım, çocuğum olmasaydı birlikte olur muyduk?’ diye sordu” ifadesini kullandı.

“ÜSTÜ KAPATILDI”

H.İ’yi kesin bir dille reddettiğini belirten stajyer öğrenci, ifadesinde şunları söyledi:

“Reddetmeme rağmen iki gün sonra aynı konuları açtı. Hayatımda birinin olmadığını öğrenince, ‘Hayatına benden başka kimse girmeyecek küçük sevgilim’ mesajları atıyordu. H.İ’nin bana yaklaştığı şekilde başka ustaların stajyerlere bu şekilde yaklaşımı olduğunu öğrendim.

Bizim mutfak koordinatörümüz K. Usta ve bir de Mutfak Başkanı dedikleri U.C.B. isimli mutfakları denetleyen biri vardı. Benden önceki yıllarda gerçekleşen taciz olaylarının üstünün kapatıldığı söyleniyor. Taciz edildiğini belirten arkadaşımın babasına U.C.B’nin ‘Ben senin evladına güvenmem, 18 yıllık elemanlarımı yakamam, olayın üstünü kapat’ şeklinde tehdit ettiğini duydum. S.E’ye ustası, ‘Seni su gibi içerim’ diyerek dolapların orada sıkıştırmış.”

“ABİ-KARDEŞ İLİŞKİSİ KURUYORDUM”

H.İ. ise savunmasında, stajyer kızla abi kardeş ilişkisi kurduğunu öne sürdü.

“SÜREKLİ DOKUNUYORDU”

Mağdur stajyer öğrencilerden S. ise R.S. isimli aşçının kendisine sürekli dokunduğunu anlattı. Tokalaşmak için elini uzattığında R.S’in elini alarak kendine doğru çektiğini belirten S, “R.S. dışında istemim dışında bana dokunan olmadı” diye konuştu.

“EŞİMLE MUTLU DEĞİLİM”

Şüphelilerden İ.B. ise stajyer öğrenciye, “Eşimle mutlu değilim” mesajını attığını doğruladı. İ.B, hakkındaki sözlü ve fiziki taciz iddiasını ise yalanladı.

“SENİN BAŞIN YANAR”

Mağdur stajyer öğrencilerden biri, taciz nedeniyle Durmuş isimli kişiden şikayetçi olduğu için A.C.P. isimli staj bürosu görevlisi tarafından, “Senin başın yanar” diyerek tehdit edildiğini iddia etti. Öğrenci, TBMM Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı U.C.B’nin, “Olayı büyüttünüz” diyerek konunun üzerini kapattığını kaydetti.