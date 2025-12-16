TBMM’de istismar soruşturması: Eski stajyerler ifadeye çağırıldı

TBMM’deki çocuk istismarına yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Meclis’te geçmiş dönemlerde staj yapan çocukları da ifadeye çağırdığı öğrenildi. Öte yandan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, kızı istismara uğrayan bir baba ile görüştüğü belirtildi.

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, TBMM çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı açığa çıktı. BirGün’ün 11 Aralık tarihli, “Meclis’te çocuk istismarı” haberi kamuoyunda infial yarattı. TBMM Genel Sekreterliği de 11 Aralık’ta yaptığı açıklamada, istismar iddialarını doğruladı.

İSTİSMARA DÖRT TUTUKLAMA

Skandalın ardından başlatılan soruşturma kapsamında toplam dört kişi gözaltına alındı. Ankara 7’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden R.Ç. hakkında adli kontrol, D.U., R.S. ve İ.B. hakkında ise “Cinsel taciz” suçundan tutuklama kararı verildi.

Olayla ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Başsavcılığın soruşturmayı derinleştirdiği, TBMM’de geçmiş dönemlerde staj yapan kız öğrencilerin de ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

MECLİS’TE GÖRÜŞME

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, kızı Meclis’te istismara uğrayan bir baba ile görüştü. Görüşmeye ilişkin BirGün’e bilgi veren baba, “Sürecin hassasiyetle yürütüldüğü” yönünde kendisine bilgi verildiğini anlattı. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un yanı sıra TBMM Genel Sekreteri’nin de görüşmede yer aldığını ve görüşmenin bir saat sürdüğünü dile getiren baba, “Kendilerine güvendiğimi, yalnızca kendi kızım için değil, istismara uğrayan tüm kızlar için mücadele ettiğimi söyledim. Başkan da sürecin üzerine gidildiğini, sorumluların açığa çıkarılacağını söyledi” dedi.

KEFEK İZLEM GRUBU

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu da istismar skandalıyla ilgili harekete geçti. Bu kapsamda, altı siyasi partiden birer temsilcinin dahil olduğu KEFEK İzlem Grubu kuruldu. Grubun, soruşturmayı yürüten savcı ile de görüşeceği ve çalışmalarında, “Çocuğun üstün yararının gözetileceği” kaydedildi.