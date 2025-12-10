TBMM’de skandal olay: Kız çocuklarına sistematik cinsel istismar!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencilerinin, "personel tarafından cinsel istismara" maruz bırakıldığı öğrenildi.

Skandalın, istismar edildiğini iddia eden 16 yaşındaki bir kız çocuğunun, kendisine gelen mesajı yetkililere göstermesiyle açığa çıktığı bildirildi. Adı geçen öğrencilerden birinin babasınınn, konuyu savcılığa taşıdığı da belirtildi. TBMM Genel Sekreterliği’nin, skandalın üzerine "hassasiyetle gittiği" öğrenildi.

"YILLARDIR DEVAM EDİYOR"

İddiaya göre, TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi bazı kız çocukları, TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakıldı. İstismarın yıllardır devam ettiği, onlarca çocuğun bu süreçte istismara maruz bırakıldığı ifade edildi.

TBMM Genel Sekreterliği’nin, olayı derinlemesine araştırdığı ve faillerin tamamının ortaya çıkarılması için gerekli adımları atacağı kaydedildi. TBMM Genel Sekreterliği’nin çocuklarla da görüştüğü aktarıldı.

ÇOCUKLARA İĞRENÇ MESAJLAR

Edinilen bilgiye göre, "sabrının taştığı" ifade edilen bir kız çocuğu olayı ailesine anlattı. TBMM lokantasında çalışan bazı isimlerin çocuklara, "Küçük sevgilim" diye mesajlar attığı belirtilirken TBMM Genel Sekreterliği’nin konunun tüm taraflarıyla görüşerek olayın üzerine gideceği dile getirildi.

TBMM kaynakları, çocukları istismar edenlerin 10 kişilik bir grup olduğunun tahmin edildiğini belirerek, "Her yıl gelen stajyerleri, 'Bu stajyer benim, şu senin' diye paylaşıyorlarmış" bilgisini paylaştı.