TBMM’de tadilat ve temizlik başladı: Açıklamalar dışarıda yapılıyor

TBMM Genel Kurulu’nun çalışmalarını tamamlayarak 21 Temmuz 2025 Pazartesi gününden itibaren tatile girmesinin ardından Meclis binasındaki ihtiyaç duyulan alanlarda tadilat ve temizlik işlerine başlandı. Basın toplantı salonundaki tadilat ve temizlik işleri nedeniyle açıklamalar dışarıda Basın Kapısı önündeki alanda gerçekleştiriliyor.

TBMM Genel Kurulu'nun 21 Temmuz Pazartesi günü başladığı tatil 1 Ekim'e kadar sürecek. Tatil dolayısıyla idari personelin çoğunluğunun da izin kullanmaları nedeniyle ara sıra gelen ziyaretçilerin dışında TBMM binası genelinde sakinlik gözleniyor.

Ancak PKK'nın fesih kararı ve silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5 Ağustos'ta başlayan çalışmalarının olduğu günler TBMM'de hareketlilik yaşanıyor. Komisyon, Genel Kurul Salonu'nun bulunduğu binadan farklı bir binadaki Tören Salonu'nda çalışmalarını yürütüyor.

TBMM'de tatil dönemlerinde yapılan rutin tadilat ve temizlik işleri de başladı. Bu kapsamda Genel Kurul salonunun yanında bulunan basın toplantılarının düzenlendiği salonda tadilat yapılıyor. Toplantı salonundaki kürsünün karşı cephesinde yer camlar filmli camlarda değiştirilecek. Salonda badana boya yapılacak, yerler cilalanacak, avizeler silinecek, koltuklar yıkanacak. Ayrıca, toplantı salonunun bulunduğu Basın Koridoru'ndaki halılar yıkanacak ve yerlere cila yapılacak.

Basın toplantı salonunda yaklaşık iki hafta sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle basın açıklamaları, bina dışında Basın Kapısı olarak adlandırılan alanda düzenleniyor. Bu amaçla alana iki büyük güneş şemsiyesi ve altına kürsü yerleştirildi.

Yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'e kadar başta Genel Kurul salonu olmak üzere kulisler ve toplu kullanılan diğer alanlarda detaylı temizlik yapılacağı öğrenildi.