TBMM’de yeni dönem: Vekillere maaş kesintisi

AKP, TBMM İç Tüzüğünde önemli değişiklikler öngören taslak çalışmasını büyük ölçüde tamamladı. Taslakta, muhalefetin yasa ve grup önerisi görüşmelerinde sıkça başvurduğu yoklama talebine yeni kurallar getiriliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu kapsamda, “yoklama” uygulamasında önemli değişiklikler yapılacak. Yeni düzenlemeyle yoklama talebi için gereken milletvekili sayısı 20’den 30’a çıkarılacak. Ayrıca yoklama isteyen bu 30 milletvekilinin, yoklama süresi boyunca Genel Kurul’da bulunması zorunlu hâle getirilecek.

SALONU TERK EDEMEYECEK

Yapılacak değişiklikle, yoklama isteyen milletvekilleri yoklama tamamlanana kadar Genel Kurul salonunu terk edemeyecek. Yeni düzenlemeyle, yoklama talep edip ardından Genel Kurulu salonunu terk eden milletvekillerinin maaşlarında kesintiye gidilmesi planlanıyor. Bu adımla, yoklama üzerinden yapılan geciktirme yöntemlerinin engellenmesi ve Meclis çalışmalarının hızlandırılması amaçlanıyor. Maaş kesintisinin, milletvekillerinin oturumlara düzenli katılımını teşvik etmesi, yasama süreçlerinin daha hızlı ve kesintisiz ilerlemesine katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan, yürürlükte olan TBMM İç Tüzüğünde bir ayda 5 birleşim devamsızlık yapan milletvekilleri için üyeliğin düşmesine kadar giden süreç işletilirken, bir yasama yılında 45 birleşimi aşan devamsızlıkta ise üç aylık yolluk kesintisi uygulanması öngörülüyor.