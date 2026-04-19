TBMM’de yoğun hafta: Gündemde neler var?

TBMM’nin 106. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Meclis'te bu hafta çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okullarda düzenlenen silahlı saldırıların ardından bu tür saldırıların nedenlerinin araştırılması amacıyla komisyon kurulması planlanan Genel Kurul’da, 15 yaş altına sosyal medyanın yasaklanması ve kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor.

TBMM’nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan kutlamaları kapsamında TBMM’de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Genel Kurul’da pazartesi günü TBMM Çocuk Özel Oturumu yapılacak. Aynı gün, TBMM'nin ön bahçesinde “Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliğinin açılışı gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle "23 Nisan TBMM Kupası" Ödül Töreni ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları" Ödül Töreni gerçekleştirilecek, Şeref Holü’nde Millî Eğitim Bakanlığınca organize edilen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması" Sergisi ile Dilekçe Komisyonu’nun "Küçük Eller Büyük Dilekler" sergisi açılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 22 Nisan Çarşamba Tören Salonu'nda dünya çocuklarını kabul edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve siyasilerin katılımıyla, 23 Nisan Perşembe TBMM Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek. Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Kurtulmuş, Birinci TBMM Binası'ndaki törene katılacak, daha sonra TBMM Mermerli Salon'da kutlamaları kabul edecek. Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını, temsili olarak çocuklara devredecek. Genel Kurulda, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında "23 Nisan Özel Oturumu" yapılacak. Numan Kurtulmuş akşam saatlerinde TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verecek.

DOĞUM İZNİ VE SOSYAL MEDYA GÜNDEMDE

Genel Kurul’da bu hafta kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması ve sosyal medyanın 15 yaş altına yasaklanması ile ilgili kanun teklifinin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. Toplam 28 madde olan teklifin şu ana kadar 15 maddesi kabul edildi.

TBMM’de 22 Nisan Çarşamba Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, AKP milletvekillerince hazırlanan ve “Katliam Yasası” olarak nitelendirilen Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişikliklerin sahaya yansımasına ilişkin sunum gerçekleştirilecek.

Siyasi partilerin grup toplantılarının salı ve çarşamba günü yapılması da bekleniyor.