TBMM’de yoğun hafta: Vergi düzenlemeleri masada

TBMM, bir haftalık tatilin ardından yoğun mesaiye hazırlanıyor.

Bayram sonrasına işaret edilen, yeni süreçle ilgili atılması planlanan yasal adımlara ilişkin çalışmalar için gözler bu hafta TBMM’de olacak.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda grubu bulunan partilerin grup koordinatörlerinin Kurtulmuş’un başkanlığında bir araya gelerek bir “kod yasa” için hazırlıklara başlayacağı açıklanmıştı.

Genel Kurul’da vergilerle ilgili birçok düzenleme ile bedelli askerlik ücretinin artırılmasının yer aldığı torba bir teklif olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Kanun teklifi ile bedelli ücreti hesaplamasında kullanılan gösterge rakamları değiştirilerek, ücret yüzde 25 artışla 417 bin liraya yükselecek.