TBMM’deki istismar davasında tahliye kararına savcılıktan itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis lokantasında stajyerlere yönelik cinsel istismar davasında tutuklu bulunan sanıkların tahliye edilmesine itiraz etti.

Meclis’teki stajyer öğrencilere yönelik istismar davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Davada sanık Halil Güner’in avukatı stajyer öğrenciyle ilgili, “Rızası vardı” dedi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesini ve sanıkların üzerine atılı suçların mahiyeti nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını veren mahkeme, tutuklu bulundukları süre ve kaçma şüphelerinin bulunmadığı gerekçesiyle sanıkların tahliyesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden, dört mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından istismar edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.