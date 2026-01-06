TBMM’deki skandala örtbas çabası: “Rahatsızlarsa kızlarını alsınlar”

TBMM’de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar skandalına yönelik soruşturma, yöneticilerin sorumluluğunu gözler önüne serdi. Öğrencilerin ve velilerin şikâyetlerine karşın TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı yöneticisinin olayın üzerini kapatma gayreti, ifadelere yansıdı.

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, TBMM çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. İstismarın yıllardır devam ettiği, Meclis’teki bazı çalışanların, stajyerler için "Bu benim, şu senin" nitelemesi yaptığı duyuldu. BirGün'ün skandalı gündeme getirmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. TBMM Genel Sekreterliği’nin de skandalla ilgili 20 Kasım’da soruşturma başlattığı bildirildi.

ŞİKÂYET YÖNETİCİYE TAŞINDI

Soruşturmalar kapsamında alınan ifadeler, “Skandalın üzerini örten yöneticiler var mı?” sorusunun yanıtını ortaya koydu. TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı’nda görev yapan bir yönetici, tacize maruz kaldığını belirten öğrencinin şikâyetini, staj biriminde memur olarak görev yapan kişiye ilettiğini kaydetti. Stajyer ile birlikte annesini Meclis’e davet ettiğini anlatan yönetici, “Konunun hassas olması nedeniyle stajyerin görev yaptığı mutfağı değiştirdik” dedi. Stajyer kızı, “Tedirgin ve kötü bir halde gördüğü için iddiaların gerçekliğine yönelik fikri oluştuğunu" ifade eden yönetici, konuyu TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak çalışan yöneticiye aktardığını belirtti.

“İHTİMAL VERMİYORUM”

Meclis Destek Hizmetleri Başkanlığı yöneticisinin olaylar karşısındaki tutumu ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Stajyer öğrencinin iddiası aktarılan yöneticinin, stajyeri istismar ettiği öne sürülen aşçı ile ilgili, “Benim 16 yıllık personelim. Böyle bir şey yapmadı bugüne kadar. Böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum" diyerek konuyu kapatmaya çalıştığı savunuldu.

Stajyer kızın ailesinin rahatsızlığı da anlatılan TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı U.B’nin, "Çok rahatsızlar ise kızlarının stajını iptal ettirip alabilirler" dediği de ifade edildi.

“DİKKAT ETMEN GEREKİYOR”

Meclis’teki soruşturma kapsamında, olayların üzerini kapattığı öne sürülen U.B’nin ifadesi de alındı. Olayın, İnsan Kaynakları Başkanlığı’nca kendisine iletildiğini belirten U.B’nin, olaydaki sorumluluğunu ortaya koyan ifadesinde şunlar yer aldı:

“S.E.D. (Stajyer), şahitler göstermiş ama olayla ilgili şahitler hiçbir şekilde şahitlik etmemiş. Bu konu bu şekilde kapandı ancak yaklaşık 10 gün sonra bu konu ile ilgili S.E.D. bana geldi. Ben de kendisine olaya şahitlik eden bir kimse çıkmadığını, bu konuların hassas konular olduğunu belirttim. Herhangi bir kişiyi zan altında bırakmaması gerektiğini ifade ettim. Karşı tarafında 16 yıllık hizmeti olduğunu ve ailesi olduğunu, ispatlanmamış iddialar ile ilgili hassas konularda dikkat etmesi gerektiğini ifade ettim.”

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Stajyerin iddiasını ciddiye almayan ve “16 yıllık personelim böyle bir şey yapmaz” diyerek konuyu kapatmaya çalışan yöneticinin, "Verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmadığı, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmediği" değerlendirildi. Yönetici hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiği belirtildi.