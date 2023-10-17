TBMM’den İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısına ilişkin ortak bildiri: "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz"

TBMM’de grubu bulunan altı siyasi parti, İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi hedef almasını ortak bir bildiri ile kınadı. Bildiride, “İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz” denildi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, İsrail’in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı kınandı. Saadet Partisi Grubu’nun önerisi üzerine, beş siyasi parti grubunun imzası ile ortak bir bildiri hazırlandı. Bildiri, Genel Kurul’da okundu.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Yeşiller ve Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, İYİ Parti Grubu Temsilcisi Dursun Ataş ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin tarafından imzalanan ortak bildiri metni şöyle:

“TBMM, 12 Ekim 2023 tarihinde bütün parti gruplarının imzası ile yayınlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail’deki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Gazze’de El Ahly ve El Mehmedhani hastanelerinin hedef alınması sonucunda, yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail’in Gazze halkına karşı uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını artırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. TBMM’nin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarına, uluslararası toplum ve kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz.”