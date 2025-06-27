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TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncel
  • 27.06.2025 00:43
  • Giriş: 27.06.2025 00:43
  • Güncelleme: 27.06.2025 00:49
Kaynak: İHA
TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken Meclis’in tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurulun 25 Haziran tarihli 101’inci birleşiminde karar verildi.

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi
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