TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken Meclis’in tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurulun 25 Haziran tarihli 101’inci birleşiminde karar verildi.