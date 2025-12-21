TBMM’ye 27 bin dilekçe: 4 gün çalışma, askerlikte kolaylık, annelere 24 hafta izin talebi

TBMM Dilekçe Komisyonu, yurttaşlardan gelen çok sayıda dilekçeyi karara bağladı.

Dilekçelerde askerlik, engelli hakları, çalışma hayatı, çevre ve tüketici güvenliğine ilişkin dikkat çekici talepler yer aldı.

DİLEKÇELERDE ÖNE ÇIKANLAR

Başvurulardan birinde, askerliğini yapmamış evli kişilerin askerlik hizmetini ikamet ettikleri ilçe ya da yakın bir kışlada yapabilmesi ve bu süre boyunca en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması istendi.

Bir başka dilekçede ise evli ve çalışan vatandaşlar için bedelli askerlik ücretinde indirim, askerlik hizmetine muafiyet ya da erteleme kolaylığı talep edildi. Uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik başvurular da Komisyona iletilen dilekçeler arasında yer aldı.

HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞMA, DOĞUM İZNİ

Çalışma hayatına ilişkin talepler de öne çıktı. Haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi, çalışan kadınların çalışma saatlerinin kısaltılması, çocuklar 5 yaşına gelene kadar ebeveynlerden birinin uzaktan çalışabilmesine imkan tanınması ve doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması istendi.

ENGELLİLER, ÇEVRE

Engelli bireylerin haklarına ilişkin başvurularda ise Anayasa’daki “özürlüler” ibaresinin “engelliler” olarak değiştirilmesi, engelli bireylere yönelik Anayasa’da daha kapsamlı hükümlere yer verilmesi istendi. İşitme engelli bireylerin motorlu taşıt alımlarında ÖTV muafiyetinden yararlanan engel grupları arasına dahil edilmesi ve engelli kamu görevlilerinin isteği dışında yer değiştirmesinin kanunla güvence altına alınması da talepler arasında yer aldı.

Çevre ve toplumsal yaşama ilişkin dilekçelerde, tehlike arz eden ırk köpeklerin beslenmesine yönelik cezaların artırılması, çevreyi kirletmeye ve sigara içme yasağına ilişkin daha caydırıcı düzenlemeler yapılması talep edildi. Kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilmesinin kısıtlanması ya da tamamen yasaklanması da Komisyona iletilen başvurular arasında yer aldı.

Bazı dilekçelerde ise anlık mesajlaşma uygulamalarında 112 Acil Servis hattına ait hesap tahsis edilmesi istendi.

BÜYÜK BÖLÜMÜ KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİRİYOR

Komisyon, yaptığı incelemelerde söz konusu taleplerin büyük bölümünün yeni bir kanun veya kanun değişikliği gerektirdiğini belirtti. Anayasa ve TBMM İçtüzüğü uyarınca kanun teklif etme yetkisinin milletvekillerine ait olduğu hatırlatılarak, bu kapsamda dilekçelerin Komisyon tarafından görüşülemeyeceği kaydedildi. Vatandaşların yasal düzenleme taleplerine ilişkin sürecin, TBMM’nin resmi internet sitesinde yer alan kanun teklifleri bölümünden takip edilebildiği ifade edildi.

DİLEKÇELERİN ÇOĞU ERKEKLERDEN

Karar cetveline göre Komisyona gelen toplam dilekçe sayısı 27 bin 530 oldu. Başvuruların yüzde 85’i e-dilekçe yoluyla yapılırken, dilekçelerin yüzde 75’inin erkeklerden, yüzde 25’inin kadınlardan geldiği belirtildi.