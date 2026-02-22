TBMM’ye dilekçe verildi: Üniversitelere astroloji bölümü açılsın

TBMM Dilekçe Komisyonu’na ocak ayında yapılan başvurular arasında üniversitelerde astroloji bölümü açılmasından dövmecilerin kapatılmasına, Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmenler tarafından seçilmesinden yapay zekâ ile yargılama yapılmasına kadar çok sayıda dikkat çekici talep yer aldı.

Vatandaşların dilek ve şikâyetlerini inceleyen Komisyona ocak ayında toplam 2 bin 133 başvuru ulaştı. Başvuruların 456’sı kadınlardan, 1670’i erkeklerden gelirken, 7 dilekçe ise tüzel kişiler tarafından gönderildi. En yoğun başvurular adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemler alanlarında yapıldı.

"ÜNİVERSİTELERE ÜNİFORMA ZORUNLULUĞU GETİRİLSİN"

Ancak dilekçeler arasında sıra dışı talepler de dikkat çekti. Bir başvuruda üniversitelerde hem akademik personele hem de öğrencilere üniforma zorunluluğu getirilmesi için yasal düzenleme yapılması istendi. Başka bir dilekçede ise açık alanlarda yürüyerek sigara içmenin yasaklanması, belirli sigara içme noktaları oluşturulması ve kurala uymayanlara yaptırım uygulanması talep edildi.

"ASTROLOJİ BÖLÜMÜ AÇILSIN, DÖVMECİLER KAPATILSIN"

Komisyona iletilen dikkat çekici başvurular arasında “astroloji eğitimlerinin düzenlenmesi ve üniversitelerde bölüm açılması”, “dövmecilerin kapatılması”, “ehliyet zorunluluğunun kaldırılması”, “yargı mensuplarının hatalı kararlarından sorumlu tutulması ve tazminatların kendilerine rücu edilmesi”, “banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi”, “Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmenler tarafından seçilmesi”, “öğretmen atamalarında eğitim fakültesi akademisyenlerinin görev alması”, “sosyal medyada tanımadığı kişilere şaka yapan fenomenlerin cezalandırılması”, “yapay zekâ ile yargılama yapılması” ve TBMM’nin adının “Büyük Türkiye Millet Meclisi” olarak değiştirilmesi gibi öneriler yer aldı.

Öte yandan Komisyona, mahkûm ve hükümlüler için disiplin affı, öğrenci affı ve ehliyet affı talebinde bulunan dilekçelerin sayısının da dikkat çekici düzeyde olduğu belirtildi. Bir başvuruda ise nişanlanabilmek için ailesinin onayını alma konusunda yardım talep edildiği kaydedildi.