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TBWA/İstanbul'un BirGün için hazırladığı projeye Felis Ödülü

Geçtiğimiz 8 Mart’ta TBWA/İstanbul'un BirGün için hazırladığı "Kadın cinayetlerinin üzeri örtülmesin” başlıklı farkındalık çalışması, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Toplumsal Yükselişi’’ kategorisinde Felis Ödülü'nü kazandı.

Medya
  • 09.11.2024 12:15
  • Giriş: 09.11.2024 12:15
  • Güncelleme: 09.11.2024 12:29
Kaynak: Haber Merkezi
TBWA/İstanbul'un BirGün için hazırladığı projeye Felis Ödülü

TBWA/İstanbul'un BirGün için geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hazırladığı enstalasyon çalışması bir ödüle daha layık görüldü.

Brand Week Istanbul 2024 kapsamında düzenlenen Felis Ödülleri'nde TBWA/İstanbul'un BirGün için hazıladığı 8 Mart farkındalık çalışması, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Toplumsal Yükselişi’’ kategorisinde Felis Ödülü'nü kazandı.

Türkiye’de yaşanan şüpheli kadın cinayetleri gerçeğine dikkat çeken BirGün, 8 Mart 2024’te, Dünya Kadınlar Günü özel baskısıyla ülkedeki her kişi ve kuruma “KADIN CİNAYETLERİNİN ÜZERİ ÖRTÜLMESİN!” çağrısı yapmıştı.

Yapılan enstalasyon çalışması ve gazete kapağı, sosyal medyada yoğun ilgi görmüş ve destek almıştı.

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