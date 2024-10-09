TBWA/İstanbul'un BirGün için hazırladığı projeye Kristal Elma’dan 3 ödül

TBWA/İstanbul'un BirGün için hazırladığı enstalasyon çalışması Kristal Elma'dan 3 ödül kazandı.

Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Kristal Elma Ödülleri, İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende 9 Büyük Ödül kazananları ve Kristal Elma kazanan 115 kampanya sahnede ödüllendirildi.

TBWA/İstanbul'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak BirGün için hazırladığı “Kadın cinayetlerinin üzeri örtülmesin” temalı enstalasyon çalışması da törende 3 ödül birden aldı.

Açıkhava ve Basın kategorilerinde Kristal Elma kazanan çalışma, Medya sektöründe de Gümüş Elma ödülüne layık görüldü.

Türkiye’de yaşanan şüpheli kadın cinayetleri gerçeğine dikkat çeken BirGün, 8 Mart 2024’te, Dünya Kadınlar Günü özel baskısıyla ülkedeki her kişi ve kuruma “KADIN CİNAYETLERİNİN ÜZERİ ÖRTÜLMESİN!” çağrısı yapmıştı.

Yapılan enstalasyon çalışması ve gazete kapağı, sosyal medyada yoğun ilgi görmüş ve destek almıştı.