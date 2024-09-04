TBYD Başkanı Dündar duyurdu: Sigaraya yeni zam geliyor

Eylül ayının gelmesiyle birlikte sigara zammı yeniden gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar sosyal medya hesabından sigaraya 3 ile 5 lira zam geleceğini duyurdu.

Dündar, "Enflasyon düşüyor sözde ama eylül ayı içinde sigara’ya 3 ile 5 lira arası bir fiyat geçişi olmasını bekliyoruz" diye yazdı.

Enflasyon düşüyor sözde ama Eylül ayı içinde sigara’ya 3 ile 5 ₺ arası bir fiyat geçişi olmasını bekliyoruz. — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) September 3, 2024

Dündar TELE1'e yaptığı açıklamada ise, “Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz“ ifadelerini kullandı.

“ÜRÜNLER KISITLI, STOK SORUNU DEVAM EDİYOR”

Tekel bayilerin ellerindeki ürünün kısıtlı olduğunu belirten Dündar, “Şu anda da ürünler kısıtlı. Kısıtlama kalkmadı. Stok sorunu mevcutta devam ediyor. Firmalar, üretimden kaynaklı diyor ama öyle değil. Maliyetleri kurtarmadığı için her ay düzenli zam geçiyorlar. Onun içinde ellerindeki malı çok fazla eritmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

“FİRMA ÜRÜNLERİ KISITLAMAMALI”

Sigara firmalarının, esnaflara yönelik ürün kısıtlamasına gitmemesi gerektiğini belirten Dündar, şunları söyledi:

“Esnafla, vatandaşı karşı karşıya bırakmamaları gerekiyor. Bir zam geçişi sürecinde, vatandaşın talebi arttığı için esnafa bir kısıtlamaya gitmek yerine artırmaları gerekiyor. Çünkü vatandaş zam geleceğini duyduğunda birkaç paket fazla almak istiyor. Arz-talep dengesi bozuluyor, esnafla vatandaş karşı karşıya geliyor. Sanki esnaf, stokçuluk yapıp ürün satmıyormuş gibi. Vatandaş tepki gösterecekse, firmaya ve devlete göstermeli. Devlet bunu denetlemeli, firmalar da ürün kısıtlamasından vazgeçmeli.”

İÇKİYE ZAM GELİR Mİ?

Dündar, “Alkollü içkilere yönelik bir zam beklentiniz var mı”, sorusuna ise “Alkole şu anda bir zam geçişi yok” yanıtını verdi.