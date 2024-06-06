TCDD, Afganistan'a insani yardım malzemelerinin nakliyesini yapacak
Cumhurbaşkanı kararıyla, TCDD Taşımacılık A.Ş, Taliban’ın kontrolündeki Afganistan’a gönderilecek insani yardım malzemelerinin nakliyesi için görevlendirildi.
Kaynak: AA
Türkiye'den, Taliban’ın kontrolündeki Afganistan’a gönderilecek insani yardım malzemelerinin demir yoluyla sevki amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirildi.
Görevlendirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye'den Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne gönderilecek insani yardım malzemelerinin demir yoluyla sevki amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulması, Resmi Gazete'de yer aldı.