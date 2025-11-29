TCDD borç rayında gidiyor

AKP iktidarında kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmeler nedeniyle mali yapısı bozulan, 2016 yılında çıkarılan kanun ile ikiye bölünen TCDD’nin borcu fahiş boyutlara ulaştı.

Kurum, Kasım 2025 itibarıyla borç rekoru kırdı. Bölünmenin yaşandığı 2016 yılında 1,6 milyar TL olan TCDD'nin Hazine borcunun, 1 Kasım 2025 itibarıyla kurum tarihinde ilk defa 6 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi.

1 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu"nun yasalaşmasından kısa bir süre sonra TCDD, ikiye bölündü. Kanun kapsamında 14 Haziran 2016’da, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi faaliyete başladı. Muhalefet, “Özelleştirmenin yolunu açmak için” TCDD'nin bölündüğünü savunurken kurum, yıllar itibarıyla borç batağına saplandı.

FAHİŞ BORÇLANMA HIZI

TCDD’nin, “Borçlandırılarak özelleştirmeye kapı aralanıyor” iddialarını haklı çıkartan borçlanma hızı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine de yansıdı. 2025 yılının ilk ayını 4 milyar 790 milyon 272 bin TL borç ile kapatan kurumun toplam Hazine borcu, 1 Kasım 2025 itibarıyla 5 milyar 931 milyon 287 bin TL olarak gerçekleşti.

ÇARPICI TABLO

TCDD’nin Hazine borçlarının yıllara göre dağılımı da çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Kurumun Hazine borcu, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2016: 1 milyar 600 milyon TL

1 milyar 600 milyon TL 2018: 2 milyar 386 milyon TL

2 milyar 386 milyon TL 2020: 3 milyar 369 milyon TL

3 milyar 369 milyon TL 2024: 4 milyar 733 milyon TL

4 milyar 733 milyon TL 2025 (Ocak-Kasım): 5 milyar 931 milyon TL

AKP’nin özelleştirme ajandasında olduğu ve her geçen gün ajanda da daha da üst sıralara tırmandığı belirtilen TCDD’nin, AKP döneminde imza attığı zarar da her yıl katlanarak artıyor.

TCDD’nin AKP dönemindeki zararı, bazı yıllara göre şöyle sıralanıyor: