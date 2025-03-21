TCDD, Hazine’yi KİT’ledi

TCDD’nin Hazine’ye olan borçlarında çarpıcı artış yaşandığı belirlendi.

Yönetim kadrosunda yer alan isimler itibarıyla “AKP’nin arka bahçesi haline getirildi” eleştirisinin yöneltildiği kuruluşlardan olan TCDD, en fazla Hazine borcu olan KİT oldu.

MALİ BATAK

1 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu"nun yasalaşmasından kısa bir süre sonra TCDD, ikiye bölündü. Kanun kapsamında 14 Haziran 2016’da, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi faaliyete başladı.Muhalefet, “Özelleştirmenin yolunu açmak için” TCDD’nin bölündüğünü savunurken kurum, yıllar itibarıyla adeta borç batağına saplandı. 2016 yılında 1 milyar 600 milyon 773 bin TL olan TCDD’nin Hazine borcunun, Ocak 2025 itibarıyla 5 milyar TL’ye dayandığı tespit edildi.

KATLANAN BORÇ

Hazine’nin alacaklarına yönelik hazırlanan rapora göre, TCDD’nin 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla borcu, 4 milyar 790 milyon 272 bin TL olarak gerçekleşti. Kurumun borcu, “Özelleştirmenin yolunu açtığı” gerekçesiyle eleştirilen kanunun yürürlüğe girdiği 2016 yılına göre üç kat arttı.

TCDD’nin Hazine borçları, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2016: 1 milyar 600 milyon TL

2018: 2 milyar 386 milyon TL

2020: 3 milyar 369 milyon TL

2024: 4 milyar 733 milyon TL

2025: 4 milyar 790 milyon TL

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BATAK TABLOSU

Türkiye’deki dört KİT’in toplam Hazine borcu içindeki TCDD borçlarının ağırlığı, kurumun içinde bulunduğu batağı ortaya koyuyor. BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ ve TCDD’yi kapsayan dört kuruluşun toplam 5,1 milyar TL’lik Hazine borcunun 4,8 milyar TL’si, TCDD’nin hanesine yazılıyor.