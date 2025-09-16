TCDD ihalesi Meclis gündeminde: "Yerli ve milliyiz deyip oyun çeviriyorlar"

BirGün\Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TCDD Taşımacılık A.Ş’nin iptal edilen 40 lokomotiflik ihalesinin ardından bu kez 35 adet dizel-elektrikli anahat lokomotifi için açtığı yeni ihaleyi Meclis gündemine getirdi.

İhale şartnamesi Avrupalı bir şirketi işaret ettiği ve milyonlarca avronun yurtdışındaki bu şirkete gideceği gerekçesiyle TCDD’nin iptal edilen 40 lokomotiflik ihalesinin ardından bu kez 35 adet dizel-elektrikli anahat lokomomotifi için yine benzer şartlarla açıldı. Yeni ihaleyi TBMM gündemine taşıyan Karasu, “Yerli ve milli olduklarını iddia edenler, her fırsatta bir avuç yandaşa rant sağlamak için her türlü oyunlar çeviriyorlar” dedi.

TCDD, 7 Ağustos 2025 tarihinde 40 lokomotif alımı için ihale ilanı yayımlamış, ancak yerlilik şartı içermemesi ve bazı maddelerin belirli yabancı üreticilere avantaj sağladığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Tepkiler üzerine ihale “doküman güncelleme ihtiyacı” gerekçesiyle iptal edildi. Ancak bu iptalden sadece birkaç gün sonra, 11 Eylül 2025’te bu kez 35 adet lokomotif alımı için yeni bir ihale ilanı yayımlandı. Yeni ihale şartları “esnetilmekle” birlikte eleştirilen teknik şartların büyük ölçüde korunduğu belirtildi. Bu ihalenin de 15 Ekim 2025’te yapılması planlanıyor.

“OYUNLAR ÇEVİRİYORLAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, Türkiye’deki tek lokomotif üreticisinin 130 yıldır TÜRASAŞ olduğunu belirterek, “TÜRASAŞ, bileşenleri ‘yerli ve milli’ üretebilecek kapasitesi bulunurken bu ihalenin bu şartlar ile açılması büyük bir darbedir. Yerli ve milli olduklarını iddia edenler, her fırsatta bir avuç yandaşa rant sağlamak için her türlü oyunu çeviriyor. Sivas, Eskişehir ve Sakarya’daki kurulu fabrikalar, bu ülkenin alın teriyle yükselen gurur abideleridir. Görülüyor ki bu iktidarın derdi, Cumhuriyetimizin köklü kurumlarıyla, bu iktidarın derdi bu milletin kendisiyle!” dedi.

BAKANA URALOĞLU’NA SORDU

Yerli sanayiye destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na özetle şu soruları yöneltti:

-“İlk ihalenin iptal edilmesinin gerekçesi nedir?

-İlk ihale şartnamesinde yer alan koşulları dünyada sadece birkaç yabancı firmanın sağladığı iddiası doğru mudur? Doğru ise bu firmalar hangileridir, daha önce bakanlığınızın yaptığı ihaleleri kazanmış mıdır?

-Gaziray, Milli Elektrikli Tren, E5000 lokomotiflerinde yerli ve milli sistemler kullanılmaktadır ve bu sistemler 'yerli ve milli' olarak tasarlanıp üretiliyorken, neden bu sistemler ihale dokümanında yerli ve milli olarak üretim şartı konulmamaktadır?

-Yeni ihalenin şartnamesinde de asgari yerlilik oranının yer almamasının gerekçeleri nelerdir?

-TÜRASAŞ Fabrikaları’na neden yeterli teknik eleman işçi ve teknisyen alımı yapılmamaktadır? Alım yapılmadığı gerekçesiyle bakım, tamirat ve imalat aksadığı iddiası doğru mudur? Yeteri kadar bilgi birikimi ve mesleki tecrübeye sahip personel alımlarının yapılmasıyla bu aksaklıkların giderilip bu fabrikaların yerli üretimi teşvik etmesi hükümetinizin gündeminde midir?”