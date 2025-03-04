TCDD İŞÇİ ALIMI 2025 | TCDD işçi alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler? TCDD süresiz işçi alımı başvuru ekranı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü süresiz işçi alımı gerçekleştirecek. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle gerçekleşecek işçi alımı ilanının duyurulması sonrası TCDD işçi alımı başvuru şartları neler sorusu işe başvuracak adaylar tarafından gündeme getiriliyor. Tren teşkil işçisi ve liman vinç operatörü (RTG ve SSG) alımı yapacağını duyuran TCDD işçi alımı başvuru tarihi ne zaman araştırması hız kazandı. Peki, TCDD işçi alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler? İşte TCDD süresiz işçi alımı ekranı!

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 57 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. TCDD işçi alımına dair belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 48 tren teşkil işçisi ve Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne 9 liman vinç operatörü (RTG ve SSG) olmak üzere 57 işçi alımı yapacak.

TCDD işçi alımı başvuruları dün başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen açıklamaya göre TCDD işçi alımı başvuru tarihi 3 Mart ile 7 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TCDD'nin açtığı 48 tren teşkil işçisi ve Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne 9 liman vinç operatörü işçi alımı için başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını (https://esube.iskur.gov.tr/) adresinden yapabilecektir.

TCDD süresiz işçi alımı başvuru ekranı

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan TCDD işçi alımı başvuru şartları şu şekilde:

Genel Hususlar; İşgücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ve diğer tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların, aşağıda belirtilen sözlü sınav öncesi istenecek belgeler, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında kontrol edilerek, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde teslim alınacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihlerde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Evraklarını posta yoluyla gönderen adaylardan, ilanda belirtilen şartları sağlamadığı için başvurusu kabul edilmeyenlerin evrakları, evrak teslim tarihi bitiminden 1 ay sonra imha edilecektir.

Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir.

Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar ise başarısız sayılacaktır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır. Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir