TCDD kendi borç rekorunu kırdı

AKP iktidarında kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmeler nedeniyle mali yapısı bozulan, 2016 yılında çıkarılan kanun ile ikiye bölünen TCDD’nin borcu fahiş boyutlara tırmandı.

Kurum, Hazine borcu itibarıyla 2025 yılında rekor kırdı.

Bölünmenin yaşandığı 2016 yılında 1,6 milyar TL olan TCDD’nin Hazine borcu, 31 Aralık 2025 itibarıyla kurum tarihinde ilk defa 6 milyar TL’ye dayandı.

20 Şubat 2026 tarihli Kamu Alacakları Raporu ise kurumun borç geleneğinin 2026 yılında da süreceğini ortaya koydu. 1 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu"nun yasalaşmasından kısa bir süre sonra TCDD, ikiye bölündü. Kanun kapsamında 14 Haziran 2016’da, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi faaliyete başladı. Muhalefet, “Özelleştirmenin yolunu açmak için” TCDD’nin bölündüğünü savunurken kurum, yıllar itibarıyla borç batağına saplandı.

TCDD’nin, “Borçlandırılarak özelleştirmeye kapı aralanıyor” iddialarını haklı çıkartan borçlanma hızı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine de yansıdı. 2024 yılını 4 milyar 733 milyon TL’lik Hazine borcu ile tamamlayan kurumun Hazine borcu toplamı, 2025 yılının sonunda 5 milyar 943 milyon 693 bin TL olarak gerçekleşti. 2025 yılını 5,9 milyar TL borçla kapatan TCDD’nin Hazine borcu toplamı, 2026 yılının ilk ayının sonunda 6 milyar TL’yi aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 30 Ocak 2026 itibarıyla kurumun Hazine borcu kayıtlara, 6 milyar 78 milyon 554 bin TL olarak geçti.