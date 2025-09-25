Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TCDD'nin Sakarya'daki bir taşınmazı satılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mülkiyeti TCDD'ye ait Sakarya'nın Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi'nde bulunan 462,8 metrekarelik taşınmaz satılacak. İhale pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Güncel
  • 25.09.2025 10:46
  • Giriş: 25.09.2025 10:46
  • Güncelleme: 25.09.2025 10:56
Kaynak: AA
TCDD'nin Sakarya'daki bir taşınmazı satılacak
Fotoğraf: AA

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bir taşınmaz satışa çıkarıldı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, mülkiyeti TCDD'ye ait Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi'nde bulunan 462,8 metrekarelik taşınmazın satışı, pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Satış ihalesinde teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğüne kapalı zarfla elden teslim edilecek.

Geçici teminat bedeli 100 bin lira olarak belirlenen ihalede, gerek görülmesi halinde pazarlık görüşmelerine katılan istekliler arasında açık artırma yapılabilecek.

İhale, 9 Ekim'de saat 14.30'da TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servisi Toplantı Salonu'nda düzenlenecek.

BirGün'e Abone Ol