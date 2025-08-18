TCDD ve PTT'den iş bırakma eylemine katılan işçilere tehdit

TCDD Taşımacılık AŞ ve PTT Genel Müdürlüğü, kamu emekçilerine gönderdiği resmi yazılarda, iş bırakma eylemine katılacak personel hakkında disiplin işlemi başlatılacağını duyurdu.

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin düşük zam teklifini reddeden sendikalar, bugün iş bırakma kararı aldı. sozcu.com.tr'nin aktardığına göre, bu kararın ardından TCDD ve PTT, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde çalışanlarına gönderdikleri yazılarda, “iş bırakma eylemine kesinlikle katılmamaları gerektiğini” bildirdi.

Yazılarda ayrıca, eyleme katılanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında disiplin süreci başlatılacağı ve yöneticilerin çalışanları takip ederek katılım durumunu tespit edeceği ifade edildi.