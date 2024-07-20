TCDD'ye ait yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 ölü

İzmir’de TCDD'ye ait yolcu treni, saat 09.00 sıralarında hemzemin geçitte bir otomobile çarptı. Kazan nedeniyle otomobil içerisindeki 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir’de TCDD'ye ait yolcu trenin hemzemin geçitte bir otomobile çaprması sonucu 3 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Menemen'de bulunan Yahşelli Mahallesi hemzemin geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan TCDD’ye ait yolcu treni, hemzemin geçitte henüz bilinmeyen nedenle otomobile çarptı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ VE YOLCULAR ÖLDÜ

Yapılan incelemeler sonucu, araç içerisinde bulunan sürücü Mehmet Akkurt ile yolcu konumundaki eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu hayatını kaybeden 3 kişi araç içerisinden çıkarıldı. Cansız bedenler ise İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.