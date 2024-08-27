TCDD’den kiralık vagon

Haber Merkezi

TCDD, ana hat trenlerin yemekli vagonlarını yeniden 2 yıl süreyle kiralayacak. BTS MDK üyesi İsmail Özdemir, “Öncelik kamu hizmeti olmalı. Restoran hizmetleri de kamu aracılığıyla sunulmalıdır” dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 2024/1103766 nolu ihaleye göre ana hat trenlerin yemekli vagonlarının kiralanması işi yeniden ihale edilecek.

Tekliflerin kapalı zarf yöntemi ile 06 Eylül 2024 günü saat 14:30'a kadar TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekiyor.

8 ana hatta hizmet veren yemekli vagonların muhammen bedeli KDV hariç olarak şöyle belirlendi:

• Ankara Ekspresi: Aylık 25 bin 991 TL, yıllık 599 bin 800 TL.

• Güney Ekspresi: Aylık 37 bin 458 TL yıllık 898 bin 995 TL.

• Van Gölü Ekspresi: Aylık 16 bin 746 TL yıllık 401 bin 917 TL.

• Doğu Ekspresi: Aylık 57 bin 417 TL, yıllık 1 milyon 378 bin 30 TL.

• 4 Eylül Mavi: Aylık 9 bin 543TL, yıllık 229 bin 33TL.

• İzmir Mavi: Aylık 50 bin 397 TL, yıllık 1 milyon 209 bin 535 TL.

• Konya Mavi: Aylık 42 bin 292 TL, yıllık 1 milyon 15 bin 14 TL.

• Pamukkale Ekspresi: Aylık 18 bin 649 TL, yıllık 447 bin 582 TL.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) MDK üyesi İsmail Özdemir, 2002 yılına kadar restoran vagonlarında TCDD tarafından hizmet üretildiğini, sonrasında bu vagonların özelleştirildiğini belirtti. Özdemir, “İhaleye firmalar girmediği zaman geçici olarak kurumun tekrar kendisinin hizmet ürettiği olmuştu. Ama son yıllarda özel sektör çalıştırıyor” dedi.

TERCİH AZALDI, FİRMA KÂR EDEMEDİ

Tren kullananların gelir düzeyinin ciddi anlamda düştüğünü ve bu vagonlara tercihin azaldığını anlatan Özdemir, “Özel sektör de kâr amaçlı çalışıyor. Burada çok fazla ticari kâr edemedi diye düşünüyorum. Bu yüzden de yeniden ihale edildi. Öncelik kamu hizmeti olmalı. Tren kamu hizmeti sunuyorsa restoran hizmetleri de kamu aracılığıyla sunulmalıdır” dedi.