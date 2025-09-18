TCDD’nin borcu 5,7 milyar TL’ye fırladı

AKP iktidarında kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmeler nedeniyle mali yapısı bozulan, 2016 yılında çıkarılan kanun ile ikiye bölünen TCDD, 2025 yılının sekiz ayında borç rekoru kırdı. Bölünmenin yaşandığı 2016 yılında 1,6 milyar TL olan TCDD'nin Hazine borcu, 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla astronomik boyutlara ulaştı.

MALİ BATAK

1 Mayıs 2013’te çıkarılan, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu"nun yasalaşmasından kısa bir süre sonra TCDD, ikiye bölündü. Kanun kapsamında 14 Haziran 2016’da, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi faaliyete başladı.

Muhalefetin, “Özelleştirmenin yolunu açmak için” bölündüğünü savunduğu kurum, yıllar itibarıyla borç batağına saplandı. 2016 yılında 1 milyar 600 milyon 773 bin TL olan TCDD'nin Hazine borcunun, 2024 yılının sonunda 4 milyar 733 milyon 197 bin TL’ye dayandığı tespit edildi.

TCDD’nin, “Borçlandırılarak özelleştirmeye kapı aralanıyor” iddialarını adeta haklı çıkartan borçlanma hızının, 2025’te de çarpıcı şekilde artması dikkati çekti. Bu yılın ilk ayını 4 milyar 790 milyon 272 bin TL borç ile kapatan kurumun toplam Hazine borcu, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 5 milyar 762 milyon 707 bin TL olarak gerçekleşti.

∗∗∗

KATLANAN ZARAR (TL)

TCDD’nin AKP dönemindeki zararı, bazı yıllara göre şöyle:

∗∗∗

ÇARPICI ARTIŞ (TL)

TCDD’nin Hazine borçlarının yıllara göre dağılımı da çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Kurumun Hazine borcu, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2016: 1,6 milyar

• 2018: 2,38 milyar

• 2020: 3,36 milyar

• 2024: 4,73 milyar

• 2025 (Ocak-Ağustos): 5,76 milyar