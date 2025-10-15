TCDD’nin borcu 5,8 milyar lirayı aştı: "Gelir yaratamıyor, gider üretiyor"

AKP iktidarında kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmeler nedeniyle mali yapısı bozulan, 2016 yılında çıkarılan kanun ile ikiye bölünen TCDD, borç rekoru kırmaya devam ediyor.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TCDD’nin 1 Eylül 2025 itibarıyla Hazine’ye olan borcunun 5 milyar 876 milyon 761 bin liraya yükseldiğini belirterek “Cumhuriyet’in en köklü kurumlarından biri olan TCDD artık yatırımın değil, borcun yükünü taşır hale geldi” ifadesini kullandı.

Genç, yaptığı açıklamada, TCDD’nin mali yapısında bozulma yaşandığını ve gelir-gider dengesinin korunamadığını belirtti. Kurumun borç artışının plansız yatırımlar ve maliyet analizlerinden uzak projelerden kaynaklandığını ifade eden Genç, TCDD’nin yeniden mali disiplin ve verimlilik esasına göre yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

"BORCUN YÜKÜNÜ TAŞIR HALE GELDİ"

Genç, TCDD’nin 1 Eylül 2025 itibarıyla Hazine’ye olan borcunun 5 milyar 876 milyon 761 bin liraya yükseldiğine dikkati çekerek, kurumun mali yapısının sürdürülebilir olmaktan çıktığını vurguladı.

TCDD’nin son dönemde gelir-gider dengesini sağlayamadığını ve borç stokundaki artışın kamu maliyesi açısından ciddi bir risk oluşturduğunu kaydeden Genç, “Cumhuriyet’in en köklü kurumlarından biri olan TCDD artık yatırımın değil, borcun yükünü taşır hale geldi” ifadesini kullandı.

Genç, Hazine borcundaki yükselişin sadece finansal bir gösterge değil, aynı zamanda yönetim anlayışının sonucu olduğunu belirterek, “TCDD gelir yaratamıyor, gider üretiyor. Yatırım kararları ekonomik gerekçelerle değil, siyasi tercihlerle belirleniyor. Bu tablo hem kurumun hem de Hazine’nin yükünü büyütüyor. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığı bir ortamda, hiçbir kamu işletmesi mali açıdan ayakta kalamaz" değerlendirmesini yaptı.

Demiryollarının kamu yararına hizmet etmesi gerektiğini hatırlatan Genç, TCDD’nin borç yükünün kontrol altına alınması, yatırım önceliklerinin yeniden belirlenmesi ve kurumsal planlamanın güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. “Demiryolları, borç değil; üretim ve kalkınma taşımak zorundadır” ifadesini kullanan Genç, TCDD’nin yeniden kurumsal verimlilik ve mali disiplin odağına dönmesi gerektiğini belirtti.