TCDD’nin borcu raydan çıkıyor

AKP iktidarında kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmeler nedeniyle mali yapısı bozulan, 2016 yılında çıkarılan kanun ile ikiye bölünen TCDD’nin 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla toplam borcu hesaplandı.

Kurumun 2016 yılında 1,6 milyar TL olan Hazine borcu, 1 Aralık 2025 itibarıyla kurum tarihinde ilk defa 6 milyar TL’ye dayandı.

1 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu"nun yasalaşmasından kısa bir süre sonra TCDD, ikiye bölündü. Kanun kapsamında 14 Haziran 2016’da, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi faaliyete başladı. Muhalefetin, “Özelleştirmenin yolunu açmak için yapıldı” gerekçesiyle karşı çıktığı özelleştirme, TCDD’yi mali batağa sürükledi.

TCDD’nin, “Borçlandırılarak özelleştirmeye kapı aralanıyor” iddialarını haklı çıkartan borçlanma hızı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine de yansıdı. 2025 yılının ilk ayını 4 milyar 790 milyon 272 bin TL borç ile kapatan kurumun toplam Hazine borcu, 1 Aralık 2025 itibarıyla 5 milyar 777 milyon 598 bin TL olarak gerçekleşti.

ÇARPICI TABLO

TCDD’nin Hazine borçlarının yıllara göre dağılımı da çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Kamunun Hazine borcu bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2016: 1 milyar 600 milyon TL

2018: 2 milyar 386 milyon TL

2020: 3 milyar 369 milyon TL

2024: 4 milyar 733 milyon TL

2025 (Ocak-Aralık): 5 milyar 777 milyon TL