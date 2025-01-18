TCDD’nin malına böyle çöktüler

Ankara’nın göbeğine inşa edilen ve “kent suçu” olarak tanımlanan Merkez Ankara Projesi’yle ilgili bir usulsüzlük daha açığa çıktı. TCDD’nin, proje alanı içinde kalan taşınmazının mevzuata aykırı şekilde takas edildiği öğrenildi.

Filmlere konu olacak usulsüzlük, TCDD’nin belgeleri ve yazışmaları üzerinde yapılan incelemeler ile açığa çıkarıldı. TCDD’nin kıymetli arazi üzerinde yer alan taşınmazının nasıl elden çıkarıldığı, incelemelerin ardından hazırlanan raporda yer aldı.

İNŞAAT LOJMANA TAŞTI

Haziran 2017’de TCDD’ye bir yazı gönderildi. Yazıda, mülkiyeti TCDD’ye ait olan tek katlı lojman binaları ile hizmet evi ve çevre yollarının, Merkez Ankara Projesi içinde yer aldığı belirtildi. TCDD’ye ait lojmanların, inşaat faaliyet alanına yakın olması itibarıyla lojman sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kaydedildi.

Merkez Ankara Projesi’nin sahibi, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı Pasifik İnşaat ile Çiftay İnşaat, “Can ve mal güvenliği tehlikesi” gerekçesiyle lojmanların ve hizmet evinin tahliye edilmesi gerektiği ve “Uygun görüldüğü takdirde” bu alanların, projelerinin geçici kabulüne kadar kendilerine kiralanmasını talep etti.

TCDD, şirketlerin talebini, lojman binaları ve hizmet evinin yıkımının şirketler tarafından üstlenilmesi ve taşınmazın yalnızca, “İnşaat güvenlik alanı olarak kullanılması” şartıyla onayladı. Pasifik ve Çiftay şirketlerinin talebi ve TCDD’nin onayıyla Şubat 2018’de lojman ve hizmet evinde kalanlar tahliye edildi. TCDD arazisini inşaat güvenlik alanı olarak kullanan şirketler, Şubat 2020’de yeni bir taleple daha TCDD’nin kapısını çaldı.

TCDD taşınmazlarının bulunduğu alan ile Merkez Ankara projesi arasında ciddi kot farklılıkları bulunduğunu belirten şirketler, “Her türlü masrafın ortak karşılanarak kot farkının kapatılması” gerektiğini kaydetti. TCDD, kısa süren bir yazışma trafiğinin ardından bu talebi de olumlu karşıladı. Ocak 2023’te alanla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Pasifik ve Çiftay, inşaat güvenlik alanına artık ihtiyaç duymadıklarını belirterek sözleşmenin feshedilmesini istedi ve sözleşme, 17 Ocak 2023 tarihinde karşılıklı olarak feshedildi.

Şubat 2023’te ise devreye Emlak Konut GYO girdi. İdare, daha önce Pasifik ve Çiftay’a kiralanan arazinin, “Trampa protokolü” ve “Belirlenecek arsa değeri karşılığında” Merkez Ankara projesinden TCDD’ye bağımsız bölüm verilmek üzere kendilerine devrini istedi. TCDD Yönetim Kurulu, alanı işletmecilik fazlası ilan edilerek Emlak Konut GYO ile trampa sözleşmesi imzalandı. Ekim 2023’te taraflar, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi’ne imza attı. 31 Mayıs 2025 tarihinde alan, Emlak Konut’a devredildi. Ancak sözleşme gereği, taşınmazlar karşılığında TCDD’ye devredilmesi gereken iki adet ofis, “İnşaat devam ettiği” gerekçesiyle henüz TCDD’ye devredilmedi.

SORUŞTURMA DAVETİ

Süreçte yaşanan tüm gelişmeleri inceleyen denetçiler, raporlarına şu notu düştü: “Bu süreçte taşınmazın zarar görmemesi için sökülemeyecek sabit elemanların yapılmaması, yalnızca sökülebilecek taşınabilir malzemenin arsada yer alması ile ilgili dairelerin görüşü doğrultusunda kiralama sözleşmesine eklenen hükümler göz ardı edilmiş, taşınmazın yapısını tamamen bozan işlere İdare tarafından izin verilmiştir. Bu durum taşınmazın TCDD tarafından kullanımını imkânsız hale getirerek işletme fazlası olmasına neden olmuştur. Sorumluların ve sorumluluk derecelerinin tespiti ve yapılacak tespitin sonucuna göre gereği için konunun tüm yönleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve gerekirse soruşturulması önerilir.”