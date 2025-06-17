TCMB, 19 Haziran'da faiz kararını açıklayacak
TCMB Para Politikası Kurulu, 19 Haziran’da yılın beşinci faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi, politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde olsa da özel sektörün temennisi TCMB'den faizi indirme yönünde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 19 Haziran’da faiz kararını açıklayacak. Piyasa katılımcıları anketine göre, politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulması bekleniyor. PPK'nın 17 Nisan’da yapılan toplantısında faiz oranı 250 baz puan artırılarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: BEKLENTİ YİNE YÜZDE 46
TCMB PPK, 19 Haziran Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın 69 katılımcıdan oluşan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, PPK'nın 19 Haziran'da yapacağı toplantıda, politika faiz oranı beklentisi yüzde 46 oldu.
OCAK VE MART AYLARINDA İKİ KEZ FAİZ İNDİRİLDİ
PPK, 23 Ocak tarihli yılın ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirilmesine karar vermişti. Bu karar ile Merkez Bankası 18 ay sonra faiz indirimine başladı. Kurul, 6 Mart tarihinde yaptığı ikinci toplantısında, politika faizini 250 baz puan indirerek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5 olarak belirledi.
20 MART'TA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPILMIŞTI
PPK'nın kararına göre, 2025 yılında toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülmüştü. PPK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ardından, borsada ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle 20 Mart’ta ara toplantı kararı aldı. Bu doğrultuda kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.
SON ARTIŞ 17 NİSAN’DA YAPILDI
PPK, 17 Nisan’da yaptığı son toplantıda ise politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi.
YIL SONUNA KADAR DÖRT TOPLANTI DAHA YAPILACAK
PPK'nın kararına göre, 2025 yılında toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülmüştü. Kurul, 19 Haziran'da faiz oranını açıklayacağı beşinci toplantısını yapmasının ardından bu yıl 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık'ta toplanacak.