TCMB, 19 Haziran'da faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 19 Haziran’da faiz kararını açıklayacak. Piyasa katılımcıları anketine göre, politika faizinin yüzde 46'da sabit tutulması bekleniyor. PPK'nın 17 Nisan’da yapılan toplantısında faiz oranı 250 baz puan artırılarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: BEKLENTİ YİNE YÜZDE 46

TCMB PPK, 19 Haziran Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın 69 katılımcıdan oluşan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, PPK'nın 19 Haziran'da yapacağı toplantıda, politika faiz oranı beklentisi yüzde 46 oldu.

OCAK VE MART AYLARINDA İKİ KEZ FAİZ İNDİRİLDİ

PPK, 23 Ocak tarihli yılın ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirilmesine karar vermişti. Bu karar ile Merkez Bankası 18 ay sonra faiz indirimine başladı. Kurul, 6 Mart tarihinde yaptığı ikinci toplantısında, politika faizini 250 baz puan indirerek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5 olarak belirledi.

20 MART'TA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPILMIŞTI

PPK'nın kararına göre, 2025 yılında toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülmüştü. PPK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ardından, borsada ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle 20 Mart’ta ara toplantı kararı aldı. Bu doğrultuda kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

SON ARTIŞ 17 NİSAN’DA YAPILDI

PPK, 17 Nisan’da yaptığı son toplantıda ise politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi.

YIL SONUNA KADAR DÖRT TOPLANTI DAHA YAPILACAK

PPK'nın kararına göre, 2025 yılında toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülmüştü. Kurul, 19 Haziran'da faiz oranını açıklayacağı beşinci toplantısını yapmasının ardından bu yıl 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık'ta toplanacak.