TCMB 26 Ekim'de faiz kararını açıklayacak: Piyasanın beklentisi 500 baz puan artış

TCMB, perşembe günü politika faizine ilişkin kararını duyuracak. Piyasanın beklentisi faizin 500 baz puan artırılması yönünde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantı ile politika faizini açıklayacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

Piyasanın bu ay yapılacak toplantıdaki beklentisi ise faizin artırılması yönünde.

AA Finans'ın beklenti anketi göre, ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.