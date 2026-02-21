TCMB, 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan TCMB kararlarıyla, ödeme ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren üç şirketin lisansları iptal edildi. İptallerin, 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un 26. maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

Merkez Bankası’nın değerlendirmeleri, söz konusu iptallerin farklı hukuki ve operasyonel gerekçelere dayandığını ortaya koydu.

FAALİYETE GEÇMEYEN KURULUŞA İPTAL

TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin lisansı, faaliyet izni almasına rağmen bir yıl içinde operasyonel faaliyete başlamaması nedeniyle geri alındı. TCMB ayrıca şirketin kanunda öngörülen temel şartları kaybettiğini tespit etti.

“GÜVENLİK RİSKİ” GEREKÇESİ

Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. hakkında alınan karar ise dikkat çekti. Merkez Bankası, şirketin faaliyetlerini sürdürmesinin “ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği” sonucuna vardığını belirterek lisans iptaline gitti. Kararda, finansal sistem güvenliği açısından risk değerlendirmesinin belirleyici olduğu ifade edildi.

Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş merkezli dün yapılan operasyonda ise 19 kişi gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşunun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.

KENDİ TALEBİYLE ÇEKİLDİ

Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin lisans iptali ise diğerlerinden farklı bir süreç izledi. Şirketin, faaliyetlerinden kendi isteğiyle feragat ettiğini Merkez Bankası’na bildirdiği ve lisansının sonlandırılmasını talep ettiği aktarıldı.