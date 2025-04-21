TCMB açıkladı: Şubat 2025'te Uluslararası Yatırım Pozisyonu -279 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Şubat ayına ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları geçen yılın sonuna göre yüzde 0,1 oranında düşerek 378,2 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 1,5 oranında gerileyerek 657,2 milyar dolara indi. Böylece net UYP, 9,7 milyar dolarlık düşüşle -279 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

VARLIK KALEMLERİNDE SON DURUM: DOĞRUDAN YATIRIMLAR ARTIŞTA

TCMB verilerine göre, varlık kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar, 2024 sonuna kıyasla yüzde 0,8 artarak 72,6 milyar dolara yükseldi. Diğer yandan rezerv varlıklar kalemi yüzde 0,3 azalarak 165,4 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,3 azalışla 136,2 milyar dolara geriledi.

Özellikle bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıklarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Bu kalem yüzde 4,4 oranında büyüyerek 39 milyar dolar seviyesine ulaştı.

YÜKÜMLÜLÜKLER CEPHESİNDE GERİLEME: BORSA İSTANBUL ETKİSİ

Yükümlülükler tarafında yıl sonuna göre önemli değişimler yaşandı. Özellikle doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki düşüş ve döviz kurlarındaki artış etkisiyle yüzde 5,8 oranında gerileyerek 169,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yükümlülüklerdeki diğer yatırımlar alt kaleminde ise bankaların Türk lirası cinsinden mevduat yükümlülükleri, yüzde 7,1 düşüşle 23,1 milyar dolara indi. Öte yandan portföy yatırımları, küçük bir artışla 128,3 milyar dolara çıktı. Diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,1 artarak 359,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

UYP NE DEMEK?

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), bir ülkenin belirli bir tarihteki yurt dışı varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren ekonomik bir göstergedir. UYP’nin pozitif olması, ülkenin dış dünyaya olan net varlık sahibi olduğunu; negatif olması ise dış borçluluğun yüksek olduğunu gösterir. Türkiye'nin Şubat 2025 itibarıyla UYP’sinin eksi 279 milyar dolar seviyesinde olması, ülkenin yurt dışı varlıklarından daha fazla dış yükümlülüğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

UYP verileri, ülkenin dış finansal yapısını, döviz ihtiyacını ve sermaye hareketlerine karşı kırılganlık düzeyini analiz etmek açısından büyük önem taşır. Ekonomi yönetimi, yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yakından izlenir.