TCMB, AKP’li vekilden çuval aldı

İktidar partisi mensupları kamudan milyonlarca liralık ihaleler almaya devam ediyor. Son olarak bir kamu ihalesinin daha AKP Antep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci’ye gittiği ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Merkez Bankası (TCMB) 8 Eylül 2025’te 600 bin adet çuval alımı için ihale düzenledi. İhaleye iki şirket katıldı. İsmi açıklanmayan bir şirket 5 milyon 890 bin TL, Antep merkezli Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ise 5 milyon 850 bin TL teklif verdi. Merkez Bankası 26 Eylül’de Ünal Sentetik firması ile sözleşme imzalandı. Milyonlarca liralık ihaleyi alan şirketin sahipleri ise AKP Antep Milletvekili Özkeçeçi ile aile üyeleri.

“AKP Gaziantep Milletvekili’nin aile şirketi ihale işlerine son sürat devam ediyor” diyen Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hem iktidar partisinde milletvekili olacaksınız hem de Merkez Bankası’na çuval satacaksınız. Üzülerek söylüyorum ki bu durum maalesef sadece Türkiye’de yaşanır. Çünkü bizim ülkemizde kimse bu işlerin hesabını sormaz. Zaten hem AKP’de görevli olup hem de ihale peşinde koşanların sığındıkları en büyük liman bu.

Siz ülkede vekillik yapın, bir yandan ballı ihaleler peşinde koşun vatandaşta ne hali varsa görsün. Bizim karşı olduğumuz şey hem yetkili olması hem de ihale peşinde koşması. Bunun etik olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”

İHALELERLE KÖŞEYİ DÖNDÜ

Öte yandan Özkeçeci’nin şirketi 2011 ile 2025 yılları arasında kamudan 24 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 365 milyon TL’yi buluyor. Özkeçeci’nin en fazla ihale aldığı kurumların başında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) geliyor.

AKP’li Mehmet Eyup Özkeçeci daha önce yaptığı açıklamada ise milyonlarca liralık ihale aldığını doğrulayarak “Ben ticaret erbabıyım” ifadelerini kullanmıştı.

DEPREM YARDIMI SKANDALI

Özkeçeci, 6 Şubat 2023’te deprem felaketinde de bir skandala imza atmıştı. Yurttaşlar, topladıkları yardımları deprem bölgesine gönderdi. Ancak Antep’e gönderilen jeneratör, elektrikli ısıtıcı ve cep telefonu şarjı gibi birçok yardım malzemesinin, dönemin AKP Antep İl Başkanı olan Mehmet Eyup Özkeçeci’nin “Ünal Sentetik Dokuma” isimli fabrikasına götürüldüğü ortaya çıkmıştı.