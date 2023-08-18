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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Ajans Haberleri
  • 18.08.2023 16:22
  • Giriş: 18.08.2023 16:22
  • Güncelleme: 18.08.2023 16:22
Kaynak: AA
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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.07739
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.27757
BHD BAHREYN DİNARI 71.8511
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.24746
BAM BOSNA HERSEK MARKI 15.0059
BWP BOTSVANA PULASI 1.9894
BRL BREZİLYA REALİ 5.4274
DZD CEZAYİR DİNARI 0.19856
CZK ÇEK KORUNASI 1.2240
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00177
MAD FAS DİRHEMİ 2.7130
PHP FİLİPİN PESOSU 0.48072
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.4196
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 10.3615
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.32602
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 3.8461
HKD HONG KONG DOLARI 3.4583
IQD IRAK DİNARI 0.02068
ISK İZLANDA KRONU 0.20475
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.05962
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00660
LYD LİBYA DİNARI 5.6154
HUF MACAR FORİNTİ 0.07670
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.47980
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 5.8279
MXN MEKSİKA PESOSU 1.5857
EGP MISIR LİRASI 0.87654
MDL MOLDOVA LEYİ 1.5259
NAD NAMİBYA DOLARI 1.4195
NGN NİJERYA NAİRASI 0.03527
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00224
PEN PERU YENİ SOLU 7.2838
PLN POLONYA ZLOTİSİ 6.5769
RSD SIRP DİNARI 0.25110
SGD SİNGAPUR DOLARI 19.9514
SDG SUDAN POUNDU 0.04503
SYP SURİYE LİRASI 0.00207
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.4195
THB TAYLAND BAHTI 0.76641
TND TUNUS DİNARI 8.7331
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 7.7386
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.73347
OMR UMMAN RİYALİ 70.3442
JOD ÜRDÜN DİNARI 38.2017
VND VİETNAM DONGU 0.00114
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 7.1361
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.84801
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 16.0330
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