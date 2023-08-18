TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.07739
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.27757
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|71.8511
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.24746
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|15.0059
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|1.9894
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|5.4274
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.19856
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|1.2240
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00177
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|2.7130
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.48072
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|1.4196
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|10.3615
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.32602
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|3.8461
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|3.4583
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.02068
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.20475
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.05962
|COP
|KOLOMBİYA PESOSU
|0.00660
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6154
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.07670
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.47980
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|5.8279
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|1.5857
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.87654
|MDL
|MOLDOVA LEYİ
|1.5259
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|1.4195
|NGN
|NİJERYA NAİRASI
|0.03527
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00224
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|7.2838
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|6.5769
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.25110
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|19.9514
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.04503
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00207
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|1.4195
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.76641
|TND
|TUNUS DİNARI
|8.7331
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|7.7386
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.73347
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|70.3442
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|38.2017
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00114
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|7.1361
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.84801
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|16.0330