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TCMB anketi: Kapasite kullanım oranı mayıs ayında yüzde 76,3'e düştü

TCMB, mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların değerlendirmesinin yer aldığı raporu paylaştı. 1777 iş yerinin verdiği yanıta göre, mayısta geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3'e düştü.

Ekonomi
  • 27.05.2024 10:21
  • Giriş: 27.05.2024 10:21
  • Güncelleme: 27.05.2024 10:25
Kaynak: AA
TCMB anketi: Kapasite kullanım oranı mayıs ayında yüzde 76,3'e düştü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3'e düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1777 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta geçen aya oranla 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6'ya geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar 2023 2024  
*Ocak 75,3 76,2
*Şubat 75,2 76,4
*Mart 73,5 76,2
*Nisan 75,4 76,7
*Mayıs 76,0 76,3
*Haziran 76,8  
*Temmuz 77,1  
*Ağustos 76,1  
*Eylül 77,3  
*Ekim 77,4  
*Kasım 78,0  
*Aralık 77,5  
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