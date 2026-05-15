TCMB anketi: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,82 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,89'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,39'dan yüzde 23,82’ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43’e yükseldi.

YIL SONU DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,2285'ten 51,5711'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 53,6195'ten 54,6923'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 44,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 47,8 milyar dolara, gelecek yıl için de 39,8 milyar dolardan 41,6 milyar dolara yükseldi.

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e gerilerken, gelecek yıl için beklenti yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

FAİZ BEKLENTİSİ

Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,99 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 30,22'ye yükseldi.