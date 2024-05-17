TCMB anketi: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti

Merkez Bankası'nın anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.64 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 38.77 TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,04'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 44.16'dan yüzde 43.64'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 35.17'den yüzde 33.21'e, 24 ay sonrası için yüzde 22.05'ten yüzde 21.33'e indi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40.0098'den 38.7771'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42.4730'dan 41.7997'ye düştü.

Bir önceki anket döneminde 32.1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30.5 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 28.7 milyar dolara geriledi.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3.3'te, gelecek yıl için de yüzde 3.7'de sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 38.18'den yüzde 37.11'e düştü.