TCMB Aralık 2024 faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirecek mi? ABD'li kuruluştan sürpriz beklenti!

ABD Merkez Bankası Fed, Aralık toplantısında gösterge faiz oranını 25 baz puan indirdi ve yüzde 4,50 olarak belirledi. Fed'in faiz indirimi, TCMB için de faiz indirimi beklentisini doğurdu. TCMB, 1 haftalı repo faizi olan politika faizini Mart 2024'ten beri yüzde 50 seviyesinde tutuyor. TCMB Aralık ayında faiz indirecek mi? Aralık Faiz toplantısı ne zaman ve faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylara bakalım:

TCMB FAİZ İNDİRİR Mİ? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Bloomberg HT faiz anketine katılan 20 kurumun beklentilerinin ortalaması, TCMB'nin 26 Aralık 2024'te faizi 150 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 48,5 seviyesine indireceği yönünde gelişti. Türkiye'nin 2024 Kasım enflasyonu da yıllık yüzde 47.09 seviyesinde gerçekleşti. Bu nedenle TCMB'nin faiz indireceği beklentisi de güçlendi. ABD Merkezli Danışma Şirketi Goldman Sachs ise TCMB'nin faiz indirimi için erken olduğunu savundu ve TCMB'nin faizi Aralık 2024'te yüzde 50'de sabit bırakacağı tahmininde bulundu. Bazı diğer yorumlarda da TCMB faiz kararı aralık ayında ihtiyatlı tutumunu sürdürebilir yorumları yapıldı.

TCMB NEDEN FAİZ İNDİRMİYOR?

Son dönemde Türkiye’de faiz oranları, enflasyonla mücadele ve döviz kuru dengesini sağlamak adına yüksek seviyelerde seyrediyor. Ancak "Faizler neden yüksek?" sorusunun yanıtı, büyük ölçüde Türkiye’nin enflasyon oranlarına dayanıyor. Yüksek enflasyon, para biriminin değerini korumak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla faiz oranları yüksek tutuluyor. TCMB’nin faizleri düşürmesi için enflasyon oranlarının kalıcı şekilde düşmesi ve ekonomik göstergelerin iyileşmesi şart. Ancak enflasyonun çift haneli rakamlardan indirilememiş olması, faiz indirimine dair beklentileri sınırlıyor.

TCMB ARALIK 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB aralık ayı Para politikası kurulu toplantısı 26 Aralık 2024 Perşembe günü yapılacak ve faiz kararı ise aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.

TCMB 2025 İLK FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısını 23 Ocak 2025 Perşembe günü yapacak.