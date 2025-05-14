TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Enflasyonu düşürmek 'maliyetsiz' olmayacak

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yıllık Toplantıları kapsamında konuştu. Akçay, Türkiye'deki dezenflasyon sürecinin maliyetsiz olmayacağını ve sıkı duruşun sürdürüleceğini söyledi.

REZERVLERİN HIZLA TOPARLANMASINA GEREK YOK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinin yeniden yavaş ve emin bir şekilde artmaya başladığını ifade eden Akçay, rezervlerdeki toparlanmanın hızlı olması gerekmediğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin iniş yapmadığını söyleyen Akçay, enflasyonla mücadele için yüksek faizin süreceğini açıkladı ve "enflasyonla mücadelenin maliyetsiz olacağını düşünmeyin" dedi.

YÜKSEK FAİZ VE 'ENFLASYONLA MÜCADELE POLİTİKASI' NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Türkiye'nin enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 46 seviyesinde tutması, hem ülkedeki ekonomik aktiviteyi yavaşlatıyor, hem de borçlu kesimlere ek faiz yükü bindiriyor. 'Enflasyonla mücadele' kapsamında emekçi ücretleri ise enflasyona karşı ezdiriliyor.