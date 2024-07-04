TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı Fatih Karahan, talepte dengelenmenin başladığını ancak enflasyonda henüz kat edecek mesafe olduğuna dikkat çekerek bu nedenle para politikasında sıkılığı koruyarak yola devam edeceklerini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Veriler yine beklentilerin altında kaldı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon yıllık bazda yüzde 71.6 oldu. Aylık enflasyon yüzde 1.6, 6 aylık enflasyon ise yüzde 24.7 olarak ölçüldü.

Enflasyon verilerine ilişkin Reuters'a açıklamalarda bulunan Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "artan fiyatlarla mücadele etmek için para politikasında sıkılığı koruyarak yola devam edeceklerini" söyledi.

"Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" diyen Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz. Enflasyonu düşürme konusunda son derece kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Enflasyon Mayıs'ta ulaştığı yüzde 75,45 ile 2022 sonundan beri en yüksek seviyeye yükseldikten sonra Haziran ayında yıllık bazda düşüşe geçti. Çarşamba günü açıklanan verilere göre, TÜFE yıllık yüzde 71,60'a gerilerken, aylık fiyat artışı da Haziran'da yüzde 2'nin altına düştü.

"SADECE HAZİRAN ENFLASYON VERİSİYLE ÇIKARIM SAĞLIKLI OLMAZ"

"Talepte dengelenme belirtileri ortaya çıkıyor" diyen Karahan bunun fiyatlara da yansımaya başladığını gördüklerini söyledi ancak tek bir veri üzerinden çıkarım yapmadıklarını vurguladu.

"Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" diyen Karahan "Merkez bankası kararlılığı ve ihtiyatı ile hareket ediyoruz" dedi.