TCMB Başkanı Fatih Karahan, milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek

TCMB Başkanı Fatih Karahan, göreve başlamasının ardından 4 Haziran'da ilk kez milletvekilleri ile bir araya gelecek. Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki ilk sunumunda, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirme yapması öngörülüyor.

Güncel 21.05.2024 13:34 Giriş: 21.05.2024 13:34

Güncelleme: 21.05.2024 13:41 Kaynak: AA

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