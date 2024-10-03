TCMB Başkanı Fatih Karahan: "Vatandaş enflasyonun düştüğünü görmek istiyor ki düşeceğine inansın"

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Merkez Bankası Kanunu gereğince Merkez Bankası’nın uyguladığı politikalar ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme amacıyla milletvekillerine bu yılın ikinci sunumunu yaptı.

Karahan sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı. Karahan sorular üzerinden gelen eleştirilere yönelik şunları söyledi:

“SIKILAŞMA OLDUĞU İÇİN ADI ÜSTÜNDE BELLİ KESİMLER SIKILAŞACAK”

“Eleştiriler, enflasyonla mücadelenin ne kadar doğru olduğunu vurgulamış oluyor. Enflasyonu düşürdüğümüzde, kalıcı fiyat istikrarını sağladığımızda bu konular otomatik olarak çözülmüş olacak. Bugün bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin adı da sıkılaşma. Sıkılaşma olduğu için de adı üstünde belli kesimler sıkılaşacak. Buna reel sektör de sanayici de ihracatçı da dahil. Mümkün olduğu kadar ortak şekilde paylaşılacak.”

Karahan, bankada üst düzey kadrolara AKP’li milletvekillerin yakınlarının atandığına ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

“BİZ ATAMA YAPARKEN KİŞİLERİN NE GÖRÜŞÜNÜ NE DE SİYASİ EĞİLİMİNİ BİLİYORUZ”

“Liyakat bizim için her şeyden önemli. Atanan arkadaşlarımızın birçoğu daha önce yöneticilik yapan banka mensupları. Biz atama yaparken kişilerin ne görüşünü ne de siyasi eğilimini biliyoruz. Performanslarına göre değerlendiriyoruz. Bazen yönetici olarak bazen de bireysel katkı verecek şekilde herkesten yararlanmaya çalışıyoruz. TCMB, insan kaynağı olarak Türkiye’deki en güçlü kurumlardan biri.”

Karahan, KKM’ye ilişkin sorular üzerine “2023 yılı Ağustos ayında KKM bakiyesi 140 milyar doların üstündeydi. Şu anda 45 milyar doların altına indi. Yuvarlarsak bakiyede 100 milyar dolarlık bir azalma var. Bunun kademeli olması da önemliydi. Biz bunu düzenlemeler yoluyla yaptık. Dönem dönem gözden geçirerek ince ayarlar yaptık. Bir taraftan rezerv biriktirerek bir taraftan KKM bakiyesini doğru oranda TL’ye çevirerek gerçekleştirdik” diye konuştu.

Karahan, KKM’nin neden kapatılmadığına, bitirilmediğine ilişkin soruya ise “Şu anda bakiyeyi bu aşama için doğru bulmuyoruz, biraz daha azalması gerekiyor. Bu süreci biraz daha yönettikten sonra değerlendirmemizi yapacağız. KKM bir süre daha bakiyesi azalarak gelişmeler çerçevesinde devam edecek” diye yanıt verdi.

Karahan, KKM’nin neden olduğu kar-zarar konusuna ilişkin sorulan soruya şöyle cevap verdi:

“YIL İÇİNDE KÂR-ZARARLA İLGİLİ SAYI VERMİYORUZ”

“Yıl içinde kâr-zararla ilgili sayı vermiyoruz. Sadece aydan aya bakiyeyi veriyoruz. Kur farkı konusunda ise KKM’ye faiz ödemiyoruz. O faizin üzerinde kur gelişmesi olursa o farkı ödüyoruz. Kur gelişmeleri enflasyonun altında gidiyor. Son dönemde açılan hesaplara ödeme yapmıyoruz. Önceden açılan hesaplar bu sene vadesi geldiyse o arada kur çok arttıysa o zaman ödeme yapıyoruz. Net hesap sene sonunda denetimden geçtikten sonra 2024 yılı faaliyet raporunda açıklanacak.”

Karahan, eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın geçen yıl KKM rakamlarını açıklamasının hatırlatılması üzerine “Ödemeleri açıklamadı, bakiyesini açıkladı. KKM’de şeffaflık konusunda bir sorunumuz yok. Verileri açıklıyoruz. Her şeyin bir zamanı var. Hesap kesinleştikten sonra oluyor, seneye açıklanacak. Bu kadar günlük detaylı bilanço çıkaran Merkez Bankası göremezsiniz” diye konuştu.

Karahan, bugün açıklanan eylül ayı enflasyonuna ilişkin şunları söyledi:

“TÜİK ENFLASYONU BEKLENTİMİZİN OLDUKÇA ÜZERİNDE GELDİ”

“Merkez Bankası olarak TÜİK’le aynı metodolojiyi kullanarak bir endeks hesaplıyoruz. Ay içinde enflasyona dair bir fikrimiz oluyor. Bu ay için de topladığımız ve aynı metodolojiyle ulaştığımız sayı 2,5’ti. Piyasa beklentisi 2,2 idi. TÜİK enflasyonu beklentimizin oldukça üzerinde geldi. Hizmet fiyatları öne çıktı. İşlenmemiş gıda fiyatları beklentinin üzerinde geldi. Burada oynaklık oldukça yüksek. Birkaç aydır düşüktü, bu ay yüksek geldi. Genel görünüme bakmak gerekiyor. Haziran ayında enflasyon 1,6 geldi. Piyasa beklentisinin çok altındaydı. Biz o zaman istediğimiz gibi olmasına rağmen tek bir veriden çıkarım yapmak doğru olmaz dedik. Enflasyon seviyesi yüksekken oynaklık yüksek olur. İki yönlü oynaklık olur. Bu ayı iyi bir veri olarak okumuyoruz. Merkez Bankası olarak enflasyonun yüksek olduğu dönemde ihtiyatlı olmak durumundayız.”

“2022 YILI KARINDAN AYRILAN İHTİYAT AKÇESİNİN TAMAMI BU ZARARDAN MAHSUP EDİLDİ”

Karahan, bankanın zararının nasıl kapatılacağına ilişkin soruya “2023 yılı zararını, bilançoda geçmiş zararlar kalemiyle izliyoruz. 2022 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin tamamı bu zarardan mahsup edildi. Kalan tutarın kapanmasına kadar geçecek sürede kar ve ihtiyat akçesi dağıtılmayacak. Zarar üzerinden hazineyle mahsuplaşılacak” diye yanıt verdi.

“EŞ GÜDÜM OLDUKÇA ÜST DÜZEYDE”

Karahan, sunumunda kamu maliyesine ilişkin bir şeye yer vermediği için İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta tarafından eleştirildi. Karahan, kamu maliyesine ilişkin, “Kamu kurumlarıyla dezenflasyon sürecinde eşgüdüm oldukça önemli. Eşgüdüm oldukça üst düzeyde. Eşgüdümü devam ettirerek enflasyonu düşüreceğiz. Politikamızı ve araçlarımızı kendimiz belirliyoruz. Kamu maliyesine baktığımızda OVP’ye bakmak lazım. Bütçe açığının ciddi şekilde azalma göstereceği tahmini var. Kamu harcamalarının azalması, vergi paketinin de etkisiyle bütçe açığı azalacak. Dezenflasyon sürecinde bize destek olacak. Yönetilen-yönetilen fiyatlardaki ayarlamalarda MB’nin ne dediği gözetiliyor” diye konuştu.

Karahan, faiz indirimine ilişkin soruya, şöyle cevap verdi:

“AYLIK ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE BELİRGİN VE KALICI BİR DÜŞÜŞTEN EMİN OLMAK İSTİYORUZ”

“Enflasyon görünümüne ve enflasyon beklentilerine bakıyoruz. Enflasyondaki ana eğilimdeki düşüşe bağlı olarak para politikası duruşumuzu belirliyoruz. Yurtiçi talepteki yavaşlama da önemli. Fiyatlama davranışlarını takip ediyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüşten emin olmak istiyoruz.”

Karahan, enflasyon beklentileri ve dezenflasyon süreci hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:

“VATANDAŞ ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK İSTİYOR Kİ DÜŞECEĞİNE İNANSIN”

“Üç kesimin beklentisine bakıyoruz. Birincisi, piyasa katılımcıları. Bunlardaki beklentiler iyileşti. 12 ve 24 aylık verilerde de iyileşme var. Piyasa katılımcılarının dezenflasyon programına inandığını gösteriyor. Ama bizim hedeflerimize 3-4 aylık bir gecikmeyle ulaşacağını ima ediyor.

Reel sektörün beklentileri de iyileşme eğiliminde. Hane halkı beklentisi oldukça yüksek. Vatandaşın enflasyon beklentileri görülen fiyatlarla alakalı. Beklentiden ziyade gerçekleşmeden kaynaklı. Bunun kırılması zaman meselesi. İnandırıcılıktan ziyade enflasyon düştükçe beklentiler iyileşecek. Vatandaş enflasyonun düştüğünü görmek istiyor ki düşeceğine inansın.”

“TÜİK, ENAG VE İTO AYNI ŞEYİ ÖLÇMÜYOR. BİR ELMAYLA ARMUT KADAR FARKLI DEĞİL AMA YEŞİL ELMA, KIRMIZI ELMA GİBİ”

Karahan, TÜİK, ENAG ve İTO’nun hesapladığı enflasyon verilerinin farklılığına ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

“Bu üç endeks aynı şeyi ölçmüyor. Tamamen farklı şeyleri de ölçmüyor ama aynı sayıları beklemek doğru değil. Bir elmayla armut kadar farklı değil ama yeşil elma, kırmızı elma gibi. Aynı şey değil. Birbirini takip etmesi gerekir ama birebir aynı sayıları beklemek doğru değil. Ölçtüğü şeyler, topladıkları fiyatlar farklı. Aynı ürünlerin fiyatlarını toplamıyor. Bölgeler farklı. İTO sadece İstanbul, TÜİK genel topluyor. Yöntem farklı. ENAG online topluyor. Oldukça ciddi farklılıklar var. Bu gruplarda toplanan ürünler farklı. Ağırlıklar da farklı. Aylık bazda karşılaştırıldığında biri daha yüksek, biri daha düşük demek doğru değil.”

Karahan, bankaların 200 TL’den başka banknot vermemesine ve yeni banknot çalışması olup olmadığına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“ŞU ANDA BİR ÜST KUPÜR ÇALIŞMASI YOK”

“MB olarak bankalar ne talep ediyorsa emisyon olarak onu sağlıyoruz. Bankalar, ATM’lere kendi tercihleri doğrultusunda küpür yüklemesini yapıyorlar. Tedavüldeki küpürlere ilişkin nakit dışı ödeme araçlarındaki gelişmeleri de değerlendirerek bir karar aldık. Şu anda bir üst küpür çalışması yok. Mevcut küpürlerle devam ediyoruz. Dönem dönem benzer değerlendirmeler yapıyoruz.”