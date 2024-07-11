TCMB Başkanı Karahan'dan açıklama: Kira enflasyonunda yavaşlama başlamış

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan'ın yatırımcı toplantısında yaptığı sunumunda kira enflasyonunda yumuşamanın başladığı sinyalini aldıklarını kaydetti. "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüs var" diyen Karahan, dezenflasyon sürecinin haziranda başladığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JP Morgan'ın bugünkü yatırımcı toplantısında sunum yaptı.

Karahan, Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik verilerde iyileşme olduğunu belirterek, Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyonist sürecinin eşiğinde olduğunu söyledi. Karahan, "Sıkı para politikası duruşu devam ediyor" dedi. Son dönemdeki niceliksel ve makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerine değinen Karahan, çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi de sterilize ettiklerini ifade etti.

Yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirten Karahan, finansal koşulların sıkı olmaya devam ettiğini kaydetti. Karahan, bireysel kredi büyümesinde yavaşlama olduğunu işaret ederek, TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesinin de önemli ölçüde gerilediğini söyledi. TL mevduatın payının yıl sonu hedefinin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Karahan, döviz rezervlerinde hızlı bir artış olduğunu kaydetti.

"CARİ DENGE İYİLEŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Fatih Karahan, yurt içi talepte de normalleşme işaretlerinin görüldüğünü ifade ederek, cari dengenin iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.

Ülke risk primlerinde düşüş olduğunu ifade eden Karahan, haziranda yıllık enflasyonun 3,8 puan azalarak yüzde 71,6'ya gerilediğini ve enflasyon göstergelerinin ana eğiliminin enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi.

Karahan, hizmet enflasyonunda zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek, çeşitli öncü göstergelerden kira enflasyonunda yumuşamanın başladığı sinyalini aldıklarını kaydetti.

Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüsün olduğunu aktaran Karahan, haziranda dezenflasyon döneminin başladığını söyledi.