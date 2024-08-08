TCMB Başkanı Karahan'dan zor sorulara kaçamak yanıtlar

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası, yılsonu enflasyon tahmininde değişikliğe gitmedi. 2024 sonu tahmini yüzde 38, 2025 yüzde 14, 2026 yüzde 9 seviyesinde değişiklik yapılmadı Karahan, ‘veri akışı beklentilerle uyumlu gerçekleştiği’ için tahminleri değiştirmeye gerek görmediklerini iddia etti.

Ancak, Karahan, gerçekçi bulunmayan yüzde 38 tahmininin yerine enflasyon tahminlerinin üst sınırı olan 38-42 bandının hedef alındığını ifade eden açıklamalarda bulundu.

Yüksek politika faizinde devam edileceği mesajını veren Karahan, sunum sonrasında başkan yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Dr. Cevdet Akçay ile soruları yanıtladı.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, tahmin ve ara hedef ayrıştırmasını iyi yapmak gerektiğine dikkati çekerek "Biz nokta atışı yapmıyoruz, belirsizlik iki yönlü de arttı, bu yüzden tahmin aralığımızı daraltmadık" dedi.

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da kiralarla ilgili soruyu, "Öncü göstergeler bize kira fiyatlarında düşüş sinyalleri olduğunu gösteriyor, düşüş biraz gecikmeli olabiliyor" şeklinde yanıtladı.

Karahan, arındırılmış enflasyon hesabı için TÜİK ve TCMB arasında bir komite oluşturduklarını ve sürecin başladığını söyledi.

KAÇAMAK CEVAPLAR

“2025’e kadar ücret zammı almayacak asgari ücretliye enflasyonun düşeceğini nasıl inandıracaksınız” sorusuna asgari ücret konusunda karar verici ya da tavsiye kuruluşu olmadıklarını belirten Karahan, net bir yanıt vermedi.

“Bize kanunla verilen görev fiyat istikrarını sağlamak. Burada toplumsal refaha yapacağımız en büyük katkı bu olacak. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneye düşmesi, büyümenin getireceği refah artışının toplumun her kesimine dağılmasına sebep olacak" ifadelerini kullandı. Karahan açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Enflasyonun düşmesi en çok düşük gelirliyi etkileyecek. En çok o grubu olumlu etkileyecek çünkü zorunlu harcamaları fazla olan düşük gelir grupları yüksek enflasyondan daha olumsuz etkileniyor. Dolasıyla bu grubun refah artışı olabilmesi için fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor. Bu konuda da kararlıyız. Attığımız adımlarla bunu gösteriyoruz. Asgari ücret konusunda karar verici de değiliz tavsiye kurumu da değiliz. Biz sadece tahminlerimizi oluştururken bu konuda bir varsayım da bulunmak zorundayız. Varsayımda bulunurken de yetkililer tarafından yapılan açıklamaları göz önünde bulunduruyoruz. Bunu da şeffaflık gereği kamuoyumuzla paylaştık.”

YENİ BANKNOT SORUSUNA CEVAPSIZ

Karahan, 500 ve 1000 TL'lik banknot basılıp basılmayacağıyla ilgili soruyu, "Geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, şu anda bunun üzerine söyleyeceğim yeni bir şey yok" diyerek yanıtsız bıraktı.