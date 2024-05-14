TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonla mücadele için yürüttükleri çalışmalara değindi, manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğinde olunduğunu savundu. Karahan, "Para politikamızı sıkı tutmak konusunda kararlıyız" diye konuştu.

Katar'ın başkenti Doha'da 4. Katar Ekonomik Forumu başladı. Burada bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkında olduklarını ve enflasyonu düşürmek için adım atmaya hazır olduklarını söyledi.

"Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz" diyen Karahan, enflasyonda uzun vadeli hedeflerinin yüzde 5 olduğunu kaydetti. Karahan, "Para politikamızı sıkı tutmak konusunda kararlıyız" dedi.

Karahan, Kamuda tasarruf paketinin enflasyon konusunda kendilerine yardımcı olacağını savundu.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkındayız ve enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Enflasyonda uzun vadeli hedefimiz yüzde 5. Biz para politikamızı sıkı tutmak konusunda kararlıyız. Türkiye ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir. Bizim şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacaktır."